Салихамиджич: «Жду Левандовски на тренировке 12 июля. У него контракт с «Баварией»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич дал понять, что форвард Роберт Левандовски пока далек от ухода из клуба.

«Наша позиция ясна – у Роберта контракт до лета 2023 года. Новое предложение «Барселоны»? Я не думаю об этом. Жду Левандовски на тренировке на нашей базе 12 июля», – сказал Салихамиджич.

В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Сообщалось, что «Барса» готова заплатить за поляка 50 миллионов евро.

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