Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хасан Салихамиджич - статистика

Завершил карьеру
1 января 1977 (49), Ябланица
#11 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Босния и Герцеговина | Германия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
15
3
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
3 : 2
05.05.2012
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
3 : 1
28.04.2012
Вердер
23' - 90'
40'
79'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
0 : 0
20.04.2012
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
1 : 2
14.04.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
2 : 0
11.04.2012
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
4 : 0
19.02.2012
Вольфсбург
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
0 : 0
04.02.2012
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
2 : 0
28.01.2012
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1 : 0
21.01.2012
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
1 : 0
17.12.2011
Штутгарт
66' - 46'
62'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
4 : 1
10.12.2011
Вольфсбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
2 : 2
03.12.2011
Майнц
1' - 87'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2 : 0
26.11.2011
Вольфсбург
1' - 73'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
4 : 1
19.11.2011
Ганновер-96
1' - 64'
22, 37'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
5 : 1
05.11.2011
Вольфсбург
1' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2 : 3
29.10.2011
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
1 : 1
22.10.2011
Вольфсбург
55' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
2 : 1
15.10.2011
Нюрнберг
1' - 63'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
3 : 1
01.10.2011
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
24.09.2011
Кайзерслаутерн
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
4 : 1
19.08.2011
Вольфсбург
1' - 21'
24'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
0 : 1
13.08.2011
Бавария
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0 : 3
06.08.2011
Вольфсбург
1' - 75'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
6
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
6
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
5
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
85
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+