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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 06 августа 2011
Кельн
06.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Вольфсбург
17'
П. Хельмес
85'
М. Шефер
90'
П. Хельмес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вольфсбург
Желтая карточка
М. Манджукич
ГОЛ! 0:3!
П. Хельмес
Пас отдал
М. Манджукич
Замена
Андрезиньо
️️️️
А. Чихи
ГОЛ! 0:2!
М. Шефер
Замена
М. Шульце
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
М. Шефер
Замена
О. Роши
️️️️
К. Пеццони
Замена
А. Мадлунг
️️️️
П. Окс
Желтая карточка
М. Русс
Вторая желтая
М. Новакович
Замена
С. Шиндзилорц
️️️️
Х. Салихамиджич
Замена
С. Пешко
️️️️
К. Айхнер
18'
Желтая карточка
П. Окс
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Хельмес
Желтая карточка
М. Новакович
14'
13'
Желтая карточка
М. Хасебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кевин Пеццони
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
21
Одисе Роши
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-4-1-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
2
Бречко
14
Жеромел
27
Ритер
17
Пеццони
13
Ланиг
18
Яяло
34
Чихи
10
Подольски
18
Новакович
4-1-3-2
16
Бенальо
20
Хасебе
24
Кьер
23
Русс
4
Шефер
7
Жозуэ
11
Салихамиджич
28
Треш
2
Окс
9
Манджукич
10
Хельмес
34
Чихи
12
Андрезиньо
12
Андрезиньо
34
Чихи
4
Айхнер
21
Пешко
21
Пешко
4
Айхнер
17
Пеццони
21
Роши
21
Роши
17
Пеццони
20
Хасебе
7
Шульце
7
Шульце
20
Хасебе
11
Салихамиджич
32
Шиндзилорц
32
Шиндзилорц
11
Салихамиджич
2
Окс
39
Мадлунг
39
Мадлунг
2
Окс
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
12
Андре Ленц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
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