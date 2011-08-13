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Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 13 августа 2011
Вольфсбург
13.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
90'
Л. Густаво
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
+1
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
Т. Усами
ГОЛ! 0:1!
Л. Густаво
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
С. Лакич
️️️️
П. Хельмес
Замена
И. Олич
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Т. Усами
️️️️
Т. Мюллер
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Х. Салихамиджич
Желтая карточка
Ф. Лам
Замена
А. Дежага
️️️️
П. Окс
Желтая карточка
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
(К)
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ЛП
7
Жозуэ
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
4-4-2
16
Бенальо
4
Шефер
24
Кьер
23
Русс
20
Хасебе
11
Салихамиджич
7
Жозуэ
28
Треш
2
Окс
10
Хельмес
9
Манджукич
4-2-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
28
Бадштубер
21
Лам
31
Швайнштайгер
14
Густаво
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
11
Салихамиджич
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
11
Салихамиджич
2
Окс
21
Дежага
21
Дежага
2
Окс
10
Хельмес
29
Лакич
29
Лакич
10
Хельмес
Усами
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
Усами
13
Мюллер
33
Усами
33
Усами
13
Мюллер
8
Кроос
40
Олич
40
Олич
8
Кроос
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
Главный тренер
Феликс Магат
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:25 (прямая)
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