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Рафинья
Рафинья
Завершил карьеру
7 сентября 1985 (41)
#13 | Защитник
172 см | 68 кг
Бразилия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Игрок сборной Бразилии ответил на заявление Мбаппе, что Евро более сложный турнир, чем чемпионат мира
2024.06.16 07:04
5
Символическая сборная Марсело из его экс-партнеров по команде
2024.04.03 01:00
Рафинья: «Самая большая ошибка Неймара – рождение в Бразилии. Страна его не заслужила»
2022.11.25 23:20
3
Альба, Видаль, Ракитич и еще четыре игрока – в списке «Барселоны» на продажу
2020.08.24 18:21
4
Рафинья – 10-й футболист, выигравший Лигу чемпионов и Кубок Либертадорес
2019.11.24 11:31
Фото
Экс-защитник «Баварии» Рафинья подписал контракт с «Фламенго»
2019.06.10 12:50
2
Рафинья: «Анчелотти приглашал меня в «Наполи», но я не перешел туда из-за преданности «Баварии»
2019.03.27 20:13
1
Рафинья: «Может, Анчелотти, Хайнкес и Гвардиола не разбираются в футболе, если я не играю при Коваче»
2019.02.23 23:20
2
Полузащитник «Байера» Беллараби дисквалифицирован на четыре игры за нанесение травмы Рафинье
2018.09.18 09:07
2
Видео
Рафинья пасовался с детьми и отправил мяч на дерево. Игрок схватился за голову
2018.09.09 12:53
Calcio Insider: «Тоттенхэм» готов заплатить за Рафинью 66 миллионов
2018.07.10 23:55
1
«Бавария» объявила о продлении контрактов с Роббеном и Рафиньей
2018.05.11 16:59
Рафинья уверен, что останется в «Баварии»
2018.04.20 07:54
«Бавария» предложила новый контракт Рафинье
2018.04.17 09:51
Далот и Бустос могут заменить Рафинью в «Баварии»
2018.03.05 13:47
2
Фото
Месси обратился к троим игрокам, покинувшим «Барселону»
2018.01.25 16:52
17
Защитник «Баварии» Рафинья попал в ДТП
2017.12.11 14:30
1
Рафинья в декабре проведет переговоры с «Баварией» о новом контракте
2017.12.04 10:08
Рафинья может вернуться в Бразилию
2017.11.03 11:43
Рафинья: «Киммих – супер парень, но я также хочу играть»
2017.09.20 12:52
2
Защитник «Баварии» Рафинья может продолжить карьеру в АПЛ
2017.05.07 11:05
«Вест Хэм» интересуется тремя игроками Бундеслиги
2017.05.03 14:36
Фото
Рафинья с телефона показывал арбитру матча «Реал» – «Бавария» повтор эпизодов
2017.04.20 22:56
19
Видео
Рибери, Алаба и Рафинья разыграли учащихся из спортивной школы
2017.01.20 15:26
7
Фото
Рафинья продлил контракт с «Баварией» до лета 2018 года
2016.12.16 18:06
Рафинья попал в сферу интересов «Барселоны»
2016.10.28 08:56
1
Рафинья близок к возвращению в общую группу
2016.02.26 23:36
Рафинья: «В марте я буду готов вернуться в команду»
2015.12.24 22:15
«Бавария» нацелилась на защитника «Реала» Карвахаля
2015.10.29 09:38
Мюллер считает, что Рафинья достоин вызова в сборную Германии
2015.10.26 15:22
1
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