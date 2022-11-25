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    Рафинья: «Самая большая ошибка Неймара – рождение в Бразилии. Страна его не заслужила»

    Форвард сборной Бразилии Рафинья высказался о травме своего партнера Неймара.

    «Некоторые болельщики радуются, что Неймар травмировался на ЧМ-2022.

    Как это ни печально, самая большая ошибка Неймара – это рождение в Бразилии. Эта страна не заслужила его талант и его футбол», – считает Рафинья.

    • Неймар травмировался в матче 1-го тура ЧМ-2022 против Сербии (2:0).
    • Форвард пропустит как минимум весь групповой этап ЧМ-2022.
    • Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

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    Источник: Globo Esporte

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    25.11.2022 23:20
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