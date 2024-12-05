Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рафинья - статистика

Завершил карьеру
7 сентября 1985 (41)
#13 | Защитник
172 см | 68 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Паулу
8
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
1 : 2
05.12.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2024
Сан-Паулу
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 2
24.11.2024
Атлетико Минейро
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
1 : 1
20.11.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
2 : 1
10.11.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Баия
0 : 3
06.11.2024
Сан-Паулу
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Крисиума
1 : 1
27.10.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
3 : 0
17.10.2024
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Куяба
2 : 0
06.10.2024
Сан-Паулу
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
3 : 1
29.09.2024
Коринтианс
1' - 71'
52'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сан-Паулу
1 : 3
23.09.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
2 : 1
26.08.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Палмейрас
2 : 1
18.08.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
1 : 0
11.08.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
1 : 0
04.08.2024
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Форталеза
1 : 0
28.07.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
2 : 2
25.07.2024
Ботафого
Был в запасе
24'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Жувентуде
0 : 0
22.07.2024
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.07.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
12.07.2024
Сан-Паулу
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сан-Паулу
2 : 0
07.07.2024
Брагантино
Был в запасе
Главные новости
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
3
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+