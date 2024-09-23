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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Интернасьонал
Сан-Паулу - Интернасьонал: обзор матча 23 сентября 2024
Сан-Паулу
23.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 3
Завершен
Интернасьонал
6'
Лусиано
43'
B. Gomes
54'
Т. Майя
63'
А. Патрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Интернасьонал
Желтая карточка
Р. Нестор
90'
Желтая карточка
Х. Кальери
84'
Желтая карточка
В. Гомес
80'
78'
Замена
Ромуло
️️️️
Фернандо
78'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Р. Борре
Замена
Р. Нестор
️️️️
Эрик
77'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Лусиано
77'
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Д. Бобадилья
76'
67'
Замена
B. Henrique
️️️️
Т. Майя
Замена
В. Гомес
️️️️
Л. Моура
65'
Замена
L.
️️️️
М. Антонио
65'
63'
ГОЛ! 1:3!
А. Патрик
Желтая карточка
Эрик
60'
54'
ГОЛ! 1:2!
Т. Майя
Желтая карточка
А. Силва
45'
+6
45'
+3
Желтая карточка
Уэсли
43'
ГОЛ! 1:1!
B. Gomes
Пас отдал
Т. Майя
36'
Замена
А. Рохель
️️️️
Г. Меркадо
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Пас отдал
Л. Моура
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
4
Руан
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Микель Араухо
АП
7
Лукас Моура
(К)
ПВ
33
Эрик
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
47
Gustavo Prado
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Santiago Longo
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
3-1-3-3
13
Жандрей
4
Руан
5
Феррарези
18
Винисиус
8
Антонио
7
Моура
15
Араухо
33
Эрик
10
Лусиано
17
Силва
16
Бобадилья
3-1-2-2-2
1
Рочет
44
Витао
25
Меркадо
26
Бернабеи
5
Фернандо
29
Майя
47
10
Патрик
21
Уэсли
15
19
Борре
16
Бобадилья
11
Галоппо
11
Галоппо
16
Бобадилья
33
Эрик
11
Нестор
11
Нестор
33
Эрик
8
Антонио
28
28
8
Антонио
7
Моура
7
Гомес
7
Гомес
7
Моура
10
Лусиано
9
Кальери
9
Кальери
10
Лусиано
25
Меркадо
2
Рохель
2
Рохель
25
Меркадо
5
Фернандо
23
Ромуло
23
Ромуло
5
Фернандо
29
Майя
8
8
29
Майя
19
Борре
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Борре
Остались в запасе
Сан-Паулу
Интернасьонал
23
Рафаэл
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Santiago Longo
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Santiago Longo
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
35
Sabino
ЦФ
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
94
Даниэл
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Сан-Паулу - Интернасьонал
5
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
18
16
Офсайды
5
2
Количество передач
458
284
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.9
Матчи команд
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Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
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Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
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Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
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Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Морумби
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