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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Сан-Паулу
Куяба - Сан-Паулу: обзор матча 06 октября 2024
Куяба
06.10.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Паулу
4'
И. Питта
43'
Клайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Сан-Паулу
Замена
G. Madruga
️️️️
Ф. Собрал
90'
+4
Замена
Л. Минейро
️️️️
И. Питта
90'
+4
Желтая карточка
M. Alexandre
78'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Клайсон
73'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Л. Фернандес
64'
Замена
Денилсон
️️️️
Г. Сауэр
64'
63'
Замена
L.
️️️️
Д. Льюис
63'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Рафинья
63'
Замена
В. Гомес
️️️️
В. Рато
63'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Д. Бобадилья
ГОЛ! 2:0!
Клайсон
Пас отдал
Л. Фернандес
43'
38'
Желтая карточка
Р. Арболеда
21'
Желтая карточка
Л. Моура
Желтая карточка
Л. Фернандес
19'
ГОЛ! 1:0!
И. Питта
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
35
Sabino
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
4
Руан
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
4-2-2-2
22
Вальтер
13
Рамон
33
Эмпереур
13
Марллон
34
Алвес
88
Собрал
33
Фернандес
29
Клайсон
7
Сауэр
9
Питта
2
3-1-2-4
23
Рафаэл
13
Рафинья
5
Арболеда
18
Льюис
14
Густаво
7
Моура
10
Рато
17
Силва
10
Лусиано
16
Бобадилья
35
88
Собрал
8
8
88
Собрал
9
Питта
30
Минейро
30
Минейро
9
Питта
7
Сауэр
27
Денилсон
27
Денилсон
7
Сауэр
33
Фернандес
7
Кафу
7
Кафу
33
Фернандес
29
Клайсон
97
97
29
Клайсон
13
Рафинья
18
Винисиус
18
Винисиус
13
Рафинья
16
Бобадилья
11
Нестор
11
Нестор
16
Бобадилья
10
Рато
7
Гомес
7
Гомес
10
Рато
18
Льюис
28
28
18
Льюис
Остались в запасе
Куяба
Сан-Паулу
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
13
Жандрей
ВР
4
Руан
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Santiago Longo
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
37
Энрике Кармо
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
4
Руан
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Santiago Longo
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
37
Энрике Кармо
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Куяба - Сан-Паулу
2
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
8
Офсайды
1
1
Количество передач
199
717
Сейвы
3
1
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.58
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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