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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Куяба
Флуминенсе - Куяба: обзор матча 06 декабря 2024
Флуминенсе
06.12.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
59'
К. Серна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Куяба
90'
+4
Желтая карточка
А. Эмпереур
90'
+1
Замена
D.
️️️️
Клайсон
Замена
Гуга
️️️️
Г. Фуэнтес
89'
78'
Желтая карточка
Рамон
Замена
К. Элиас
️️️️
Г. Кано
71'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
К. Серна
71'
Желтая карточка
Кено
66'
Желтая карточка
К. Серна
61'
ГОЛ! 1:0!
К. Серна
59'
46'
Замена
R.
️️️️
Ф. Собрал
46'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
E.
Замена
Кено
️️️️
Мартинелли
46'
Желтая карточка
Ф. Берналь
41'
39'
Желтая карточка
E.
Пенальти не реализован!
Д. Ариас
29'
27'
Желтая карточка
Вальтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
6
Факундо Берналь
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Рамон
ЛЗ
34
Бруно Алвес
(К)
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
11
Eliel
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
16
Нонато
ЦП
14
Исаке
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
20
Кено
ЦФ
28
Riquelme
ЦФ
35
J. Neto
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Куяба
31
Felipe Lopes
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
91
Luisão
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
21
Railan
ЦП
15
Eduardo Vinícius
ЦП
20
David
ЦП
49
Kauan
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фабио
16
Барбоза
3
Силва
2
Хавьер
6
Берналь
21
Сантос
8
Мартинелли
90
Серна
11
Ариас
45
Лима
14
Кано
3-1-1-2-3
22
Вальтер
34
Алвес
33
Эмпереур
13
Рамон
30
Минейро
88
Собрал
27
Денилсон
29
Клайсон
2
9
Питта
11
12
Фуэнтес
12
Фуэнтес
Фуэнтес
23
Гуга
23
Гуга
Фуэнтес
90
Серна
7
Аугусто
7
Аугусто
90
Серна
8
Мартинелли
20
Кено
20
Кено
8
Мартинелли
14
Кано
9
Элиас
9
Элиас
14
Кано
88
Собрал
21
21
88
Собрал
29
Клайсон
20
20
29
Клайсон
11
97
Ласерда
97
Ласерда
11
Остались в запасе
Флуминенсе
Куяба
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
16
Нонато
ЦП
14
Исаке
ЦП
28
Riquelme
ЦФ
35
J. Neto
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
31
Felipe Lopes
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
91
Luisão
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
15
Eduardo Vinícius
ЦП
49
Kauan
ЦП
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
16
Нонато
ЦП
14
Исаке
ЦП
28
Riquelme
ЦФ
35
J. Neto
ЦФ
Остались в запасе
31
Felipe Lopes
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
91
Luisão
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
15
Eduardo Vinícius
ЦП
49
Kauan
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Флуминенсе - Куяба
3
4
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
1
Количество передач
499
369
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.05
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Маракана
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