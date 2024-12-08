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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Васко да Гама
Куяба - Васко да Гама: обзор матча 08 декабря 2024
Куяба
08.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Васко да Гама
33'
Д. Ласерда
17'
П. Вегетти
43'
П. Вегетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Васко да Гама
Замена
K.
️️️️
M.
84'
Замена
D.
️️️️
Клайсон
84'
Замена
M. Alexandre
️️️️
R.
79'
78'
Замена
J. Sforza
️️️️
Жаир
66'
Замена
П. Паула
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
E.
️️️️
Денилсон
65'
62'
Желтая карточка
М. Домингес
58'
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Тейшейра
46'
Замена
М. Домингес
️️️️
У. Моура
46'
Замена
В. Луис
️️️️
L.
43'
ГОЛ! 1:2!
П. Вегетти
ГОЛ! 1:1!
Д. Ласерда
33'
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Вегетти
Пас отдал
Х. Луис Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
34
Бруно Алвес
(К)
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
3
Лео
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
12
Leandrinho
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Куяба
31
Felipe Lopes
ВР
91
Luisão
ЦЗ
49
Kauan
ЦП
20
David
ЦП
15
Eduardo Vinícius
ЦП
11
Eliel
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
22
Paulinho
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
27
Паулиньо Паула
ЦП
5
Соуза
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
8
Максим Домингес
АП
37
Райан Витор
ПВ
72
Bruno Lopes
ЦФ
4-1-1-2-2
14
Пасинато
34
Алвес
63
77
44
30
Минейро
21
29
Клайсон
27
Денилсон
97
Ласерда
22
3-2-2-2-1
1
Жардим
2
Родригес
4
Виктор
3
Лео
85
Карвальо
5
Моура
12
8
Жаир
11
Тейшейра
11
Коутиньо
19
Вегетти
22
49
49
22
29
Клайсон
20
20
29
Клайсон
27
Денилсон
11
11
27
Денилсон
21
2
2
21
12
12
Луис
12
Луис
12
11
Коутиньо
27
Паула
27
Паула
11
Коутиньо
8
Жаир
15
15
8
Жаир
11
Тейшейра
10
Пайет
10
Пайет
11
Тейшейра
5
Моура
8
Домингес
8
Домингес
5
Моура
Остались в запасе
Куяба
Васко да Гама
31
Felipe Lopes
ВР
91
Luisão
ЦЗ
15
Eduardo Vinícius
ЦП
Главный тренер
Тони Оливейра
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
22
Paulinho
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
16
Жан Менезес
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
72
Bruno Lopes
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Остались в запасе
31
Felipe Lopes
ВР
91
Luisão
ЦЗ
15
Eduardo Vinícius
ЦП
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Майкон
ЦЗ
22
Paulinho
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
16
Жан Менезес
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
72
Bruno Lopes
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Статистика матча Куяба - Васко да Гама
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
8
Офсайды
0
2
Количество передач
317
661
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.95
1.15
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Tiago Gomes da Silva, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
Новости команд
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