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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Куяба
Жувентуде - Куяба: обзор матча 24 ноября 2024
Жувентуде
24.11.2024, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Куяба
90+5'
N.
75'
M. Alexandre
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Куяба
ГОЛ! 1:1!
N.
90'
+5
90'
Желтая карточка
Д. Кафу
85'
Желтая карточка
Б. Алвес
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Л. Барбоза
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
M. Alexandre
Пас отдал
Клайсон
66'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Ф. Аугусто
66'
Замена
Денилсон
️️️️
Ф. Собрал
Замена
N.
️️️️
L. Mandaca
61'
Замена
Жилберто
️️️️
Г. Талиари
46'
Замена
E. Farias
️️️️
Э. Кариока
46'
24'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Д. Ласерда
4'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
2
Ewerton
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Фабио Матиас
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Abner
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
32
Rhyan
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Railan
ЦП
20
David
ЦП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
1-1-1-5
22
Габриэл
43
Фрейтас
16
Жадсон
21
Барбоза
44
3
Боса
28
16
95
Кариока
4-1-1-1-3
22
Вальтер
34
Алвес
33
Эмпереур
13
Марллон
13
Рамон
6
Аугусто
88
Собрал
29
Клайсон
97
Ласерда
9
Питта
2
95
Кариока
11
11
95
Кариока
44
10
10
44
19
Талиари
9
Жилберто
9
Жилберто
19
Талиари
21
Барбоза
13
13
21
Барбоза
6
Аугусто
30
Минейро
30
Минейро
6
Аугусто
88
Собрал
27
Денилсон
27
Денилсон
88
Собрал
97
Ласерда
7
Кафу
7
Кафу
97
Ласерда
Остались в запасе
Жувентуде
Куяба
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Abner
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Фабио Матиас
14
Матеус Пасинато
ВР
32
Rhyan
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
21
Railan
ЦП
20
David
ЦП
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
3
Abner
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
32
Rhyan
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
77
Jadson Alves
ЦЗ
21
Railan
ЦП
20
David
ЦП
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Главный тренер
Фабио Матиас
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Жувентуде - Куяба
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
7
Офсайды
2
1
Количество передач
500
340
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.54
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
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