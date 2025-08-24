Введите ваш ник на сайте
«Жувентуде» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.75

24 августа 2025 9:21
Жувентуде - Ботафого
25 авг. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Ботафого»
Сделать ставку

25 августа на стадионе «Эстадио Альфредо Жакони» в Кашиас-ду-Сул состоится матч 21-го тура чемпионата Бразилии, где «Жувентуде» примет «Ботафого». Хозяева находятся в зоне вылета, но в последних турах заметно прибавили и показывают неплохие результаты. Гости же идут в лидирующей группе и сохраняют стабильность в Серии A, хотя недавние выступления в кубковых турнирах могли отнять силы.

«Жувентуде»

Команда подошла к матчу с серией из трeх встреч без поражений. Последняя победа над «Васко да Гама» (2:0) стала важным шагом в борьбе за выживание. Всего после 19 туров у «Жувентуде» 18 очков и 18-я строчка в таблице. В атаке коллектив выглядит убедительно: 7 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.4 за игру. Но при этом оборона остаeтся проблемной – 9 пропущенных мячей за тот же период. Несмотря на это, команда забивает в каждом из четырeх последних матчей Серии A, что придаeт уверенности перед встречей с фаворитом.

«Ботафого»

Гости занимают 6-е место с 29 очками и продолжают бороться за зону Либертадорес. Однако в чемпионате «Ботафого» оступился в последнем туре, уступив «Палмейрасу» (0:1). Несмотря на неудачу, команда сохраняет хорошую динамику: 7 голов в последних 5 матчах и лишь 3 пропущенных. Более того, «Ботафого» показывает выдающиеся результаты в гостевых встречах: 4 победы подряд на выезде в чемпионате. Сильной стороной команды остаeтся надeжная оборона, которая редко допускает ошибки, и умение реализовывать свои моменты в атаке.

Факты о командах

«Жувентуде»

  • 3 матча без поражений в чемпионате
  • В последних 5 играх: 7 забитых и 9 пропущенных
  • Забивает в 4 турах подряд
  • Средний показатель: 1.4 гола за матч

«Ботафого»

  • 4 победы подряд на выезде в чемпионате
  • В последних 5 играх: 7 забитых и 3 пропущенных
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за матч
  • Идeт в зоне Кубка Либертадорес

Личные встречи
0% (0)
60% (3)
40% (2)
6
Забитых мячей
12
1.2
В среднем за матч
2.4
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
2 : 0
06.04.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 22 тур
Жувентуде
2 : 2
11.08.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
2 : 2
21.08.2022
Ботафого
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
1 : 1
01.05.2022
Жувентуде

Прогноз на матч «Жувентуде» – «Ботафого»

Соперники подходят к матчу с разными целями: хозяева борются за выживание, а гости стремятся закрепиться в верхней части таблицы. «Жувентуде» в последних турах активно набирает очки и забивает регулярно, но в обороне остаются слабые места. «Ботафого» же выглядит более сбалансированно, особенно в гостевых встречах, где серия побед говорит о высокой концентрации. С учeтом текущей формы и статистики, логично ожидать упорный матч с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ботафого» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Жувентуде» больше 0.5 – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.75
Победа «Ботафого»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Ботафого Жувентуде
  • Читайте нас: 