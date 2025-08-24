25 августа на стадионе «Эстадио Альфредо Жакони» в Кашиас-ду-Сул состоится матч 21-го тура чемпионата Бразилии, где «Жувентуде» примет «Ботафого». Хозяева находятся в зоне вылета, но в последних турах заметно прибавили и показывают неплохие результаты. Гости же идут в лидирующей группе и сохраняют стабильность в Серии A, хотя недавние выступления в кубковых турнирах могли отнять силы.

«Жувентуде»

Команда подошла к матчу с серией из трeх встреч без поражений. Последняя победа над «Васко да Гама» (2:0) стала важным шагом в борьбе за выживание. Всего после 19 туров у «Жувентуде» 18 очков и 18-я строчка в таблице. В атаке коллектив выглядит убедительно: 7 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.4 за игру. Но при этом оборона остаeтся проблемной – 9 пропущенных мячей за тот же период. Несмотря на это, команда забивает в каждом из четырeх последних матчей Серии A, что придаeт уверенности перед встречей с фаворитом.

«Ботафого»

Гости занимают 6-е место с 29 очками и продолжают бороться за зону Либертадорес. Однако в чемпионате «Ботафого» оступился в последнем туре, уступив «Палмейрасу» (0:1). Несмотря на неудачу, команда сохраняет хорошую динамику: 7 голов в последних 5 матчах и лишь 3 пропущенных. Более того, «Ботафого» показывает выдающиеся результаты в гостевых встречах: 4 победы подряд на выезде в чемпионате. Сильной стороной команды остаeтся надeжная оборона, которая редко допускает ошибки, и умение реализовывать свои моменты в атаке.

Факты о командах

«Жувентуде»

3 матча без поражений в чемпионате

В последних 5 играх: 7 забитых и 9 пропущенных

Забивает в 4 турах подряд

Средний показатель: 1.4 гола за матч

«Ботафого»

4 победы подряд на выезде в чемпионате

В последних 5 играх: 7 забитых и 3 пропущенных

Пропускает в среднем 0.6 гола за матч

Идeт в зоне Кубка Либертадорес

Прогноз на матч «Жувентуде» – «Ботафого»

Соперники подходят к матчу с разными целями: хозяева борются за выживание, а гости стремятся закрепиться в верхней части таблицы. «Жувентуде» в последних турах активно набирает очки и забивает регулярно, но в обороне остаются слабые места. «Ботафого» же выглядит более сбалансированно, особенно в гостевых встречах, где серия побед говорит о высокой концентрации. С учeтом текущей формы и статистики, логично ожидать упорный матч с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки