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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Ботафого
Жувентуде - Ботафого: обзор матча 21 августа 2022
Жувентуде
21.08.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Ботафого
9'
И. Питта
65'
И. Питта
72'
Габриэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Ботафого
Желтая карточка
Капиксаба
88'
86'
Желтая карточка
В. Куэста
84'
Замена
Данило
️️️️
Ч. Че
75'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
Замена
В. Габриэль
️️️️
Б. Назарио
74'
Замена
Капиксаба
️️️️
E.
74'
Замена
О. Руис
️️️️
Ф. Пирес
74'
72'
ГОЛ! 2:1!
Габриэл
69'
Замена
Габриэл
️️️️
К. Эдуардо
68'
Желтая карточка
Адриэлсон
ГОЛ! 2:0!
И. Питта
Пас отдал
Ф. Пирес
65'
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
Марлон
48'
46'
Замена
Рафаэл
️️️️
Р. Саравия
Желтая карточка
Б. Назарио
34'
Замена
Марлон
️️️️
A. Leite
28'
ГОЛ! 1:0!
И. Питта
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
10
Чико
АП
17
Elton
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
33
Карлос Эдуардо
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
3
Renato Chaves
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
7
Капиксаба
ЛВ
5
Жеан Ирмер
ОП
25
Марлон
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
3-3-1-3
1
20
Мораес
40
Ногейра
28
Миранда
2
Алвес
10
Назарио
14
Пирес
10
Чико
9
Питта
0
17
2-3-1-3
25
Фернандес
20
Саравия
21
Маршал
33
Карлос Эдуардо
33
Фернандес
47
Жеффиньо
27
Са
3
Че Че
31
Куэста
34
Адриэлсон
14
Пирес
11
Руис
11
Руис
14
Пирес
Марлон
5
Ирмер
5
Ирмер
Марлон
0
25
Марлон
25
Марлон
0
17
7
Капиксаба
7
Капиксаба
17
10
Назарио
63
Габриэль
63
Габриэль
10
Назарио
20
Саравия
2
Рафаэл
2
Рафаэл
20
Саравия
3
Че Че
15
Данило
15
Данило
3
Че Че
33
Карлос Эдуардо
18
Габриэл
18
Габриэл
33
Карлос Эдуардо
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
Остались в запасе
Жувентуде
Ботафого
31
Сезар Рейс
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
3
Renato Chaves
ЦЗ
77
Guilherme Parede
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Патрик де Паула
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
3
Renato Chaves
ЦЗ
77
Guilherme Parede
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Патрик де Паула
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Жувентуде - Ботафого
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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