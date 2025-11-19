Введите ваш ник на сайте
«Жувентуде» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.78

19 ноября 2025 9:22
Жувентуде - Крузейро
20 нояб. 2025, четверг 22:00 | Бразилия. Серия А, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «Крузейро»
Сделать ставку

20 ноября «Жувентуде» на своeм поле попытается продолжить борьбу за выживание, принимая одного из лидеров сезона – «Крузейро». Хозяева находятся в зоне вылета, но демонстрируют признаки улучшения: две победы в последних трeх турах позволяют надеяться на позитивный исход. «Крузейро», в свою очередь, идeт третьим и показывает выдающуюся стабильность, особенно в обороне. Матч обещает стать дуэлью между командой, отчаянно нуждающейся в очках, и коллективом, который уверенно контролирует свою позицию в верхней части таблицы.

«Жувентуде»

Команда набрала 32 очка и занимает 18-е место. В последних пяти играх «Жувентуде» показывает более живую игру в атаке – семь забитых голов, но при этом остаются проблемы в обороне: шесть пропущенных. Энмерсон Баталья остаeтся ключевым нападающим, но зависимость от его действий в атаке слишком высока. Хозяева показывают характер, однако нередко испытывают трудности при выходе из обороны и в переходных фазах, что делает их уязвимыми против организованных соперников.

«Крузейро»

Третья команда сезона уверенно проводит концовку чемпионата. «Крузейро» не проигрывает восемь матчей подряд, пропустив за этот отрезок лишь один гол – лучший показатель в лиге. В последних пяти матчах команда забила пять и демонстрирует стабильную игру в контроле мяча. Кайо Жорже продолжает быть ключевой фигурой в атаке с 22 голами. Команда уверенно обороняется компактными блоками и редко позволяет соперникам создавать опасные моменты, что делает еe одним из самых неудобных оппонентов для аутсайдеров.

Факты о командах

«Жувентуде»

  • 1.40 забитого и 1.20 пропущенного в среднем за 5 матчей
  • Прирост результативности в атаке
  • Проблемы в обороне остаются

«Крузейро»

  • 0.20 пропущенного в среднем за 5 игр
  • 8 матчей без поражений
  • Надeжная оборона и контроль игры

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
0
Забитых мячей
7
0
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
4 : 0
20.07.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Жувентуде
0 : 1
08.12.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крузейро
2 : 0
25.07.2024
Жувентуде

Прогноз на матч «Жувентуде» – «Крузейро»

«Жувентуде» демонстрирует улучшение, но остаeтся командой, сильно зависящей от индивидуальных действий. «Крузейро» же выглядит гораздо стабильнее и увереннее в каждой линии: от структурированной обороны до уверенного давления в атаке. Учитывая впечатляющие показатели гостей в защите и их способность контролировать темп, именно «Крузейро» выглядит фаворитом встречи. Хозяевам будет крайне сложно вскрыть плотную оборону соперника, особенно при низкой вариативности в атаке. Наиболее вероятный сценарий – матч, где «Крузейро» не проиграет и забьeт хотя бы один гол.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Крузейро» – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал «Крузейро» больше 1 – коэффициент 1.72

1.78
Победа «Крузейро»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Крузейро Жувентуде
