20 ноября «Жувентуде» на своeм поле попытается продолжить борьбу за выживание, принимая одного из лидеров сезона – «Крузейро». Хозяева находятся в зоне вылета, но демонстрируют признаки улучшения: две победы в последних трeх турах позволяют надеяться на позитивный исход. «Крузейро», в свою очередь, идeт третьим и показывает выдающуюся стабильность, особенно в обороне. Матч обещает стать дуэлью между командой, отчаянно нуждающейся в очках, и коллективом, который уверенно контролирует свою позицию в верхней части таблицы.

«Жувентуде»

Команда набрала 32 очка и занимает 18-е место. В последних пяти играх «Жувентуде» показывает более живую игру в атаке – семь забитых голов, но при этом остаются проблемы в обороне: шесть пропущенных. Энмерсон Баталья остаeтся ключевым нападающим, но зависимость от его действий в атаке слишком высока. Хозяева показывают характер, однако нередко испытывают трудности при выходе из обороны и в переходных фазах, что делает их уязвимыми против организованных соперников.

«Крузейро»

Третья команда сезона уверенно проводит концовку чемпионата. «Крузейро» не проигрывает восемь матчей подряд, пропустив за этот отрезок лишь один гол – лучший показатель в лиге. В последних пяти матчах команда забила пять и демонстрирует стабильную игру в контроле мяча. Кайо Жорже продолжает быть ключевой фигурой в атаке с 22 голами. Команда уверенно обороняется компактными блоками и редко позволяет соперникам создавать опасные моменты, что делает еe одним из самых неудобных оппонентов для аутсайдеров.

Факты о командах

«Жувентуде»

1.40 забитого и 1.20 пропущенного в среднем за 5 матчей

Прирост результативности в атаке

Проблемы в обороне остаются

«Крузейро»

0.20 пропущенного в среднем за 5 игр

8 матчей без поражений

Надeжная оборона и контроль игры

Прогноз на матч «Жувентуде» – «Крузейро»

«Жувентуде» демонстрирует улучшение, но остаeтся командой, сильно зависящей от индивидуальных действий. «Крузейро» же выглядит гораздо стабильнее и увереннее в каждой линии: от структурированной обороны до уверенного давления в атаке. Учитывая впечатляющие показатели гостей в защите и их способность контролировать темп, именно «Крузейро» выглядит фаворитом встречи. Хозяевам будет крайне сложно вскрыть плотную оборону соперника, особенно при низкой вариативности в атаке. Наиболее вероятный сценарий – матч, где «Крузейро» не проиграет и забьeт хотя бы один гол.

