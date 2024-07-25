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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Жувентуде
Крузейро - Жувентуде: обзор матча 25 июля 2024
Крузейро
25.07.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
Жувентуде
45'
Вилльям (П)
86'
J. Dinenno (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Жувентуде
90'
+8
Вторая желтая
З. Маркос
ГОЛ с пенальти! 2:0!
J. Dinenno
86'
Желтая карточка
Вилльям
77'
Замена
Рамиро
️️️️
Л. Силва
74'
Замена
Уолес
️️️️
Л. Ромеро
74'
Замена
J. Dinenno
️️️️
К. Жорже
74'
Желтая карточка
Ж. Марсело
73'
72'
Желтая карточка
Ж. Лукас
Желтая карточка
З. Ивалдо
69'
65'
Замена
L. Mandaca
️️️️
L. Oyama
63'
Желтая карточка
З. Маркос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Вилльям
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
3
Зе Маркос
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
5
Luís Oyama
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
15
Уолес
ОП
17
Рамиро
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
9
Juan Dinenno
ЦФ
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
4-2-1-1-1
1
Кассио
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
16
Бруно
12
Вилльям
16
Силва
29
Ромеро
7
Энрике
10
Перейра
19
Жорже
3-1-1-2
22
Габриэл
2
Лукас
43
Фрейтас
3
Зе Маркос
5
21
Барбоза
28
9
Жилберто
29
Ромеро
15
Уолес
15
Уолес
29
Ромеро
16
Силва
17
Рамиро
17
Рамиро
16
Силва
19
Жорже
9
9
19
Жорже
5
44
44
5
Остались в запасе
Крузейро
Жувентуде
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Крузейро - Жувентуде
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
14
Офсайды
0
2
Количество передач
420
336
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.56
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Maguielson Lima Barbosa, Brazil
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
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