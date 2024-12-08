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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Крузейро
Жувентуде - Крузейро: обзор матча 08 декабря 2024
Жувентуде
08.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Крузейро
Желтая карточка
A. Ruschel
90'
+6
90'
Вторая желтая
М. Перейра
83'
Замена
W.
️️️️
Г. Верон
Замена
Р. Каррильо
️️️️
Г. Талиари
82'
Замена
L. Mandaca
️️️️
Д. Боса
82'
Желтая карточка
A. Ruschel
80'
76'
Желтая карточка
Г. Верон
Замена
D. Gonçalves
️️️️
E. Farias
74'
Замена
N.
️️️️
Ж. Карлос
62'
57'
Желтая карточка
М. Перейра
55'
Замена
F. Peralta
️️️️
Л. Ромеро
51'
Желтая карточка
К. Бруно
Желтая карточка
Л. Барбоза
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
(К)
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Фабио Матиас
Крузейро
1
Кассио
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
7
Marcelinho
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
41
Léo Aragão
ВР
52
Весли
ЦЗ
35
Педро Франклим
ЦЗ
32
Lautaro Díaz
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
58
Jhosefer
ЦП
68
Arthur Viana
ЦП
70
Kaique Kenji
ЦФ
43
Weverton
ЦФ
2-3-1-4
22
Габриэл
43
Фрейтас
2
Лукас
16
Жадсон
20
Жеан Карлос
11
21
Барбоза
19
Талиари
16
2
3
Боса
4-2-1-2-1
1
Кассио
12
Вилльям
34
16
Бруно
43
Марсело
16
Силва
29
Ромеро
17
Рамиро
27
Верон
10
Перейра
19
3
Боса
44
44
3
Боса
20
Жеан Карлос
10
10
20
Жеан Карлос
19
Талиари
9
Каррильо
9
Каррильо
19
Талиари
11
13
13
11
29
Ромеро
16
16
29
Ромеро
27
Верон
43
43
27
Верон
Остались в запасе
Жувентуде
Крузейро
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
7
Marcelinho
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
Главный тренер
Фабио Матиас
98
Андерсон Пайшао
ВР
41
Léo Aragão
ВР
52
Весли
ЦЗ
35
Педро Франклим
ЦЗ
32
Lautaro Díaz
ЦП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
58
Jhosefer
ЦП
68
Arthur Viana
ЦП
70
Kaique Kenji
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
7
Marcelinho
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
41
Léo Aragão
ВР
52
Весли
ЦЗ
35
Педро Франклим
ЦЗ
32
Lautaro Díaz
ЦП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
58
Jhosefer
ЦП
68
Arthur Viana
ЦП
70
Kaique Kenji
ЦФ
Главный тренер
Фабио Матиас
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Жувентуде - Крузейро
3
1
3
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
13
13
Офсайды
0
3
Количество передач
351
375
Сейвы
0
7
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.35
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Edina Alves Batista, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
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