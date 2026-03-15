«Кремонезе» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.92

15 марта 2026 10:12
Кремонезе - Фиорентина
16 мар. 2026, понедельник 22:45 | Италия. Серия А, 29 тур
16 марта в 29-м туре Серии А «Кремонезе» примет «Фиорентину». Это противостояние двух аутсайдеров, переживающих кризис, но с разными проблемами. Хозяева практически не забивают и много пропускают, гости имеют подавляющее историческое преимущество.

«Кремонезе»

Кремонцы занимают 18-е место в зоне вылета и переживают кризис, проигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 3 подряд. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча). Оборона «Кремонезе» катастрофична – 1.80 пропуска в среднем (9 голов). Хозяева выглядят безнадежно.

«Фиорентина»

«Фиалки» занимают 17-е место и также переживают кризис. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей) и нестабильную оборону – 1.60 пропуска в среднем. Мойзе Кин с 9 голами – лидер атак. Психологическое преимущество подавляющее – гости не проигрывают «Кремонезе» в 10 последних очных встречах, забивают в 5 из 7 последних и не пропускают в 4 последних матчах.

Факты о командах:

«Кремонезе»

  • 3 поражения подряд.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.80 в среднем).
  • 18-е место в турнире (24 очка).

«Фиорентина»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Не проигрывает «Кремонезе» в 10 последних очных встречах.
  • Не пропускает от «Кремонезе» в 4 последних матчах.
  • 17-е место в турнире (25 очков).

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Фиорентина»

«Фиорентина» имеет колоссальное историческое преимущество и не пропускает от «Кремонезе». Хозяева практически не забивают и выглядят безнадежно. Учитывая, что гости доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Фиорентины» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.92.
  • Фиорентина не пропустит

Автор: Мещеряков Денис
Другие прогнозы
15.03.2026
14:00
1.72
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Акрон - Ахмат
Обе забьют – ДА
15.03.2026
14:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр - Рух
Победа «Эпицентра»
15.03.2026
14:15
2.12
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Твенте - Утрехт
Тотал меньше 2.5 голов
15.03.2026
14:30
1.66
Италия. Серия А, 29 тур
Верона - Дженоа
Победа «Дженоа» с форой 0
15.03.2026
15:00
1.43
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Уфа - Сокол
Тотал меньше 2.5 голов
15.03.2026
15:00
2.30
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Волга - Челябинск
Победа «Волги»
