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«Алтай» – «Окжетпес»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.9

21 мая 2026 8:34
Алтай - Окжетпес
22 мая 2026, пятница 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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2.90
Победа «Окжетпеса»
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22 мая в рамках 11-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Алтай» и «Окжетпес». Хозяева занимают 13-е место с 8 очками после 10 туров – зона вылета. Гости располагаются на 3-й строчке с 19 очками и борются за еврокубки. Ожидается доминирование фаворита.

«Алтай»

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В последних 5 играх «Алтай» забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака работает достаточно эффективно, но оборона не без проблем. В прошлом туре была одержана победа над «Кызыл-Жаром» (2:1). Лучший бомбардир Елисей Горшунов (2 гола в 10 матчах) – не самый результативный лидер. Команда забивает в 5 последних матчах против «Окжетпеса».

«Окжетпес»

Гости находятся в отличной форме: не проигрывают в 10 из 12 последних матчей в чемпионате и в 4 последних матчах подряд. Оборона – главный козырь: команда не пропускает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Окжетпес» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 4 (0.80 в среднем). Команда забивает в 15 из 17 последних матчей. В прошлом туре была одержана победа над «Астаной» (1:0). Лучший бомбардир Нургайни Бурибаев (3 гола в 8 матчах) – главная угроза.

Факты о командах:

«Алтай»

  • Занимает 13-е место (зона вылета), набрав 8 очков после 10 туров
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 5 последних матчах против «Окжетпеса»
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Елисей Горшунов (2 гола в 10 матчах)

«Окжетпес»

  • Занимает 3-е место, набрав 19 очков после 10 туров
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей в чемпионате
  • Не проигрывает в 4 последних матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в 15 из 17 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Нургайни Бурибаев (3 гола в 8 матчах)

История личных встреч

  • «Алтай» забивает в 5 последних матчах против «Окжетпеса»
  • В 4 из 5 последних очных встреч обе команды забивали

Прогноз на матч «Алтай» – «Окжетпес»

«Окжетпес» – явный фаворит по турнирному положению и форме: 3-е место, 10 из 12 матчей без поражений, 3 сухих матча подряд. Однако «Алтай» дома опасен: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно забивает «Окжетпесу» (в 5 последних очных встречах). При этом «Окжетпес» забивает в 15 из 17 матчей, но делает это скромно (1.00 гола за игру). Учитывая, что «Алтай» борется за выживание и нуждается в очках, а гости действуют прагматично, наиболее вероятен сценарий с низкой результативностью и минимальным преимуществом фаворита. Оборона «Окжетпеса» (3 матча без пропущенных) должна справиться с атакой хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Окжетпеса» – коэффициент 2.9
  • Тотал матча меньше 2.5

2.90
Победа «Окжетпеса»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Алтай
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