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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Жувентуде
Ботафого - Жувентуде: обзор матча 01 мая 2022
Ботафого
01.05.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Жувентуде
83'
D. Gonçalves (П)
64'
И. Питта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Жувентуде
Замена
В. Лопес
️️️️
Эрисон
90'
+5
90'
+1
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
Капиксаба
84'
Замена
В. Габриэль
️️️️
И. Питта
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Gonçalves
83'
82'
Желтая карточка
И. Питта
81'
Желтая карточка
П. Миранда
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Г. Сауэр
68'
Замена
М. Наскименто
️️️️
C.
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
И. Питта
Пас отдал
G. Parede
Замена
Ч. Че
️️️️
П. де Паула
59'
46'
Замена
Чико
️️️️
Марлон
46'
Замена
Ромуло
️️️️
Р. Алвес
46'
Замена
G. Parede
️️️️
П. Мосселин
Желтая карточка
Ф. Сампайо
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Марлон
28'
Желтая карточка
Р. Алвес
25'
Желтая карточка
П. Мосселин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
29
João Victor
ЦП
14
Chay
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Марлон
ЦП
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
50
Юри
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
38
Kawan
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Diego Loureiro
ЦФ
16
Уго
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
23
Ромуло
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
10
Чико
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
2-3-1-4
25
Фернандес
14
Сампайо
20
Борхес
5
29
14
7
Сауэр
20
Саравия
31
Куэста
12
де Паула
99
Эрисон
2-3-5
31
Рейс
13
Форстер
28
Миранда
2
Алвес
16
Жадсон
25
Марлон
94
Мосселин
2
Матеус
50
Юри
7
Капиксаба
9
Питта
7
Сауэр
13
13
7
Сауэр
12
де Паула
3
Че Че
3
Че Че
12
де Паула
99
Эрисон
70
Лопес
70
Лопес
99
Эрисон
14
30
Наскименто
30
Наскименто
14
2
Алвес
23
Ромуло
23
Ромуло
2
Алвес
9
Питта
63
Габриэль
63
Габриэль
9
Питта
94
Мосселин
77
77
94
Мосселин
25
Марлон
10
Чико
10
Чико
25
Марлон
7
Капиксаба
5
Ирмер
5
Ирмер
7
Капиксаба
Остались в запасе
Ботафого
Жувентуде
22
Douglas Borges
ВР
38
Kawan
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Diego Loureiro
ЦФ
16
Уго
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
88
Габриэль Тота
ЦП
37
Бруниньо
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
38
Kawan
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Diego Loureiro
ЦФ
16
Уго
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
88
Габриэль Тота
ЦП
37
Бруниньо
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Ботафого - Жувентуде
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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