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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Ботафого
Жувентуде - Ботафого: обзор матча 11 августа 2024
Жувентуде
11.08.2024, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Ботафого
9'
Д. Боса
45+5'
Р. Каррильо
69'
Куябано
81'
Маршал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Ботафого
90'
+7
Желтая карточка
Л. Халтер
Желтая карточка
M. Claus
90'
82'
Желтая карточка
Маршал
81'
ГОЛ! 2:2!
Маршал
Замена
Г. Талиари
️️️️
N.
74'
73'
Желтая карточка
М. Фрейтас
69'
ГОЛ! 2:1!
Куябано
Пас отдал
Д. Саварино
66'
Замена
Маршал
️️️️
А. Барбоза
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Р. Каррильо
66'
56'
Замена
Грегоре
️️️️
Аллан
56'
Замена
Д. Саварино
️️️️
О. Ромеро
46'
Замена
И. Жезус
️️️️
М. Мартинс
46'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Данило
ГОЛ! 2:0!
Р. Каррильо
45'
+5
42'
Желтая карточка
А. Барбоза
Желтая карточка
E. Farias
41'
29'
Желтая карточка
О. Ромеро
ГОЛ! 1:0!
Д. Боса
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
3
Зе Маркос
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
16
Жадсон
(К)
ЦП
17
Thiaguinho
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
(К)
ОП
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Жувентуде
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
15
Kelvi
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
18
David
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Ботафого
1
Рауль
ВР
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
40
Грегоре
ОП
18
Kauê
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Игор Жезус
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
2-3-5
3
Зе Маркос
43
Фрейтас
16
Жадсон
17
11
3
Боса
9
Каррильо
10
7
2
4-1-2-2-1
12
Джон
4
Понте
5
Халтер
2
Барбоза
66
Куябано
15
Данило
25
Аллан
10
Ромеро
23
Алмада
11
Мартинс
99
10
19
Талиари
19
Талиари
10
9
Каррильо
13
13
9
Каррильо
2
Барбоза
21
Маршал
21
Маршал
2
Барбоза
15
Данило
17
Фрейтас
17
Фрейтас
15
Данило
25
Аллан
40
Грегоре
40
Грегоре
25
Аллан
10
Ромеро
11
Саварино
11
Саварино
10
Ромеро
11
Мартинс
11
Жезус
11
Жезус
11
Мартинс
Остались в запасе
Жувентуде
Ботафого
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
15
Kelvi
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
18
David
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
1
Рауль
ВР
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
99
Lucas Wingert
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
88
Davi Goes
ЦП
15
Kelvi
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
18
David
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль
ВР
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Жувентуде - Ботафого
2
5
Всего ударов по воротам
16
24
Удары в створ
8
10
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
12
Нарушения
10
14
Офсайды
1
0
Количество передач
309
535
Сейвы
7
4
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
18
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.78
1.45
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
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