«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу

Вингер «Локомотива» Педро Габриэл на правах аренды перешeл в бразильский клуб Серии B «Куяба». Соглашение рассчитано до конца 2025 года и предусматривает опцию выкупа.
Ранее 25-летний Педро Габриэл выступал на правах аренды в «Сантосе».
- В 2024 году он провел за бразильский клуб 30 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передач.
- В составе «Локомотива» Педро Габриэл провел 9 матчей в 2022 году и в одной из них оформил покер в ворота «Химок» в Кубке России.
- Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.