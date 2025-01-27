«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу

Вингер «Локомотива» Педро Габриэл на правах аренды перешeл в бразильский клуб Серии B «Куяба». Соглашение рассчитано до конца 2025 года и предусматривает опцию выкупа.

Ранее 25-летний Педро Габриэл выступал на правах аренды в «Сантосе».