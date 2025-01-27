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«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу

Вингер «Локомотива» Педро Габриэл на правах аренды перешeл в бразильский клуб Серии B «Куяба». Соглашение рассчитано до конца 2025 года и предусматривает опцию выкупа.

Ранее 25-летний Педро Габриэл выступал на правах аренды в «Сантосе».

  • В 2024 году он провел за бразильский клуб 30 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передач.
  • В составе «Локомотива» Педро Габриэл провел 9 матчей в 2022 году и в одной из них оформил покер в ворота «Химок» в Кубке России.
  • Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: официальный сайт «Локомотива»

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Комментарии (1)
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acor94
1737989507
А раньше он был Пед_риньё, повзрослел?)
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