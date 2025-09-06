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Педро Габриэл
Педро Габриэл
Завершил карьеру
10 ноября 1999 (26), Сан-Паулу
#7 | Нападающий
176 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Экс-игрок «Локомотива» пытался вломиться в дом бывшей девушки
2025.09.06 19:20
2
«Локомотив» избавился от бразильского легионера
2025.08.26 19:30
3
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
«Сантос» вернул Педриньо в «Локомотив»
2024.12.08 09:48
4
«Локомотиву» во второй раз досрочно вернут Педриньо из аренды
2024.08.03 15:57
6
Форвард «Локомотива» Педро Габриэл продолжит карьеру в Бразилии
2024.01.25 14:36
Фото
«Сантос» арендовал нападающего «Локомотива»
2024.01.12 09:00
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
Галактионов назвал трех футболистов, которые хотят уйти из «Локомотива»
2023.05.17 14:56
1
В «Локомотиве» прояснили будущее Педриньо: его выгнали из «Сан-Паулу»
2023.05.08 22:39
«Локомотив» хочет избавиться от бразильского легионера
2023.05.02 18:16
Педриньо выгнали из «Сан-Паулу» на фоне обвинений в домашнем насилии: он принадлежит «Локомотиву»
2023.04.29 12:31
5
Экс-тренер «Локомотива» раскрыл все подробности конфликта Педриньо с клубом
2022.12.28 13:39
9
Стала известа сумма, за которую «Сан-Паулу» может выкупить Педриньо у «Локомотива»
2022.12.09 13:57
Булыкин: «Педриньо могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке»
2022.12.07 18:58
«Локомотив» будет платить большую часть зарплаты Педриньо в «Сан-Паулу»
2022.12.07 18:53
1
Агент Педриньо прокомментировал переход бразильца из «Локомотива» в «Сан-Паулу»
2022.12.07 17:30
1
«Локомотив» объявил об уходе Педриньо. «Сан-Паулу» арендовал бразильца до 2024 года
2022.12.07 17:04
6
Агент Педриньо отреагировал на новость о скором уходе бразильца из «Локомотива»
2022.12.03 13:33
Педриньо близок к уходу из «Локомотива». Его купили в сентябре
2022.12.03 11:27
7
Баринов – о Педриньо: «Человек без желания. У него постоянно что‑то болит – то зуб, то ухо, то нос»
2022.11.18 11:50
9
Педриньо может уйти из «Локомотива». У него плохие отношения с командой и руководством
2022.11.13 17:25
16
Агент Педриньо ответил, возможен ли зимой уход бразильца в другой клуб
2022.11.10 09:41
1
Агент Педриньо отреагировал на новость об отстранении бразильца от тренировок с основой «Локомотива»
2022.11.07 22:42
1
«Локомотив» отстранил Педриньо от тренировок с основой (Metaratings)
2022.11.07 19:45
4
Агент заявил, что Педро Габриэл обеспокоен положением «Локомотива»
2022.11.03 16:56
Педриньо назвал самого серьезного игрока «Локомотива»
2022.10.29 16:09
Педриньо: «В России я себя чувствую в безопасности»
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Педриньо рассказал, как его называют партнеры по «Локомотиву»
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