Экс-игрок «Локомотива» пытался вломиться в дом бывшей девушки

Бывший вингер «Локомотива» Педро Габриэл пытался вломиться в дом своей бывшей девушки Аманды Нуньес и ее семьи в Бразилии.

Ранним утром футболист приехал к дому и бил ногой в порыве ярости по воротам, ведущим во двор. Также Педро Габриэл вскарабкивался на забор, чтобы пытаться заглянуть, что происходит за ним. После игрок попытался разбить камеру видеонаблюдения, которая запечатлела инцидент.

Вместе с футболистом находился еще один человек, однако он только наблюдал за происходящим.

На место происшествия была вызвана военная полиция. Сотрудники органов правопорядка уладили ситуацию, но не стали сразу же составлять отчет.

«После того, как в этот четверг были опубликованы кадры, на которых я пинаю ворота, снимаю и ломаю камеры видеонаблюдения в доме семьи матери моих детей, я хотел бы публично заявить, что признаю свою неудачу как мужчина и отец.

Я беру на себя ответственность за свою ошибку. Спустя несколько часов после инцидента я сожалею о случившемся и хотел бы публично извиниться. Я понимаю, что должен извлечь из этого урок, и я это сделаю. Теперь проблема будет решена внутри семьи», – сказал Педро Габриэл.