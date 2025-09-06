Введите ваш ник на сайте
Экс-игрок «Локомотива» пытался вломиться в дом бывшей девушки

6 сентября, 19:20
3

Бывший вингер «Локомотива» Педро Габриэл пытался вломиться в дом своей бывшей девушки Аманды Нуньес и ее семьи в Бразилии.

Ранним утром футболист приехал к дому и бил ногой в порыве ярости по воротам, ведущим во двор. Также Педро Габриэл вскарабкивался на забор, чтобы пытаться заглянуть, что происходит за ним. После игрок попытался разбить камеру видеонаблюдения, которая запечатлела инцидент.

Вместе с футболистом находился еще один человек, однако он только наблюдал за происходящим.

На место происшествия была вызвана военная полиция. Сотрудники органов правопорядка уладили ситуацию, но не стали сразу же составлять отчет.

«После того, как в этот четверг были опубликованы кадры, на которых я пинаю ворота, снимаю и ломаю камеры видеонаблюдения в доме семьи матери моих детей, я хотел бы публично заявить, что признаю свою неудачу как мужчина и отец.

Я беру на себя ответственность за свою ошибку. Спустя несколько часов после инцидента я сожалею о случившемся и хотел бы публично извиниться. Я понимаю, что должен извлечь из этого урок, и я это сделаю. Теперь проблема будет решена внутри семьи», – сказал Педро Габриэл.

  • В 2023 году Аманда Нуньес обвиняла бразильца в домашнем насилии, угрозах убийством и нанесении травм
  • Педро Габриэл принадлежал «Локомотиву» с сентября 2022-го по август 2025 года. За это время он 4 раза уходил в аренду в бразильские клубы.
  • Всего 25-летний вингер провел за красно-зеленых 9 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.

Кандидаты на звание лучшего игрока РПЛ в июле-августе – 0 спартаковцев 11
Батраков заявил, что в сборной России нет слабых игроков 6
Товарищеский матч. «Локомотив» выиграл у клуба из Беларуси
Россия. Премьер-лига Локомотив Педро Габриэл
WILDLING_HRUNDEL
1757176900
Сколько страсти то)
Ответить
DMитрий
1757178548
Похоже парень дружит с мячом, т.к. за 9 матчей забил 4 гола и сделал 1 ассист, но не дружит с головой.
Ответить
Красногорск_Фан
1757182643
Номинально принадлежавший Локо не долгое время. Он не из наших. Давно избавились от этого шлака . А голы если не ошибаюсь он забил Химкам в кубке, там и одноногий хоккеист мог лукошко накидать. В тот период
Ответить
