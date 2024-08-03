«Локомотиву» во второй раз досрочно вернут Педриньо из аренды

Левый вингер Педриньо не нужен «Сантосу». Права на него принадлежат «Локомотиву».

Бразильский клуб собирается досрочно прервать аренду 24-летнего футболиста и вернуть его в Россию.

Арендное соглашение между сторонами рассчитано до 31 декабря 2024 года.

В составе «Сантоса» Педриньо забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Ранее бразильца досрочно возвращали в «Локо» из аренды в «Сан-Паулу».

В 2022 году клуб РПЛ купил его за 3,5 млн евро.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?