Названо условие для возможной отставки Артиги из «Химок»

В «Химках» могут поднять вопрос об отставке главного тренера Франка Артиги после ближайших трех туров. По информации «Евро-Футбол.Ру», это случится, если команда не наберет хотя бы четыре очка в этих матчах.

При этом «Химкам» предстоит встретиться с клубами из топ-4 РПЛ.

Подмосковная команда сыграет с «Краснодаром» дома 23 ноября, с «Локомотивом» и «Динамо» в гостях 1 декабря и 8 декабря соответственно.

«Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 12 очками. Отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.

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