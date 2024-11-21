Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Названо условие для возможной отставки Артиги из «Химок»

    В «Химках» могут поднять вопрос об отставке главного тренера Франка Артиги после ближайших трех туров. По информации «Евро-Футбол.Ру», это случится, если команда не наберет хотя бы четыре очка в этих матчах.

    При этом «Химкам» предстоит встретиться с клубами из топ-4 РПЛ.

    • Подмосковная команда сыграет с «Краснодаром» дома 23 ноября, с «Локомотивом» и «Динамо» в гостях 1 декабря и 8 декабря соответственно.
    • «Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 12 очками. Отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    «Спартак» поздравил Джикию с днем рождения 6
    Назначения судей на матчи 16-го тура РПЛ 8
    Сборные спартаковцев Угальде, Николсона и Абены выбыли из Лиги наций КОНКАКАФ
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2024 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1732189017
    Ну а что не 9 очков? Чтобы наверняка.
    Ответить
    Интерес
    1732190760
    Бобик сдох...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 