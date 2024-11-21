Карич из «Пари НН» объяснил, почему не хочет получить паспорт России

Защитник «Пари НН» Свен Карич не претендует на паспорт России.

– Можете представить, что проведете остаток карьеры в России и закончите карьеру здесь?

– Да, мог бы играть в России до конца карьеры, если будут определенные условия.

– Хотели бы получить российский паспорт?

– Нет. Мне нравится быть словенцем.

– У вас в перспективе может быть два гражданства и отсутствие статуса легионера.

– В данный момент вообще не думаю о таких вещах. Мне важен только футбол, возможность показать себя. Да и сложно получить гражданство, если ты не играл в России много лет. Сперва нужно задержаться тут подольше, а там уже посмотрим.

26-летний игрок в России с сентября.

Карич стоит 500 тысяч евро.

В сезоне РПЛ у Свена 6 матчей, гол.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE