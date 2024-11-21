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    • Карич из «Пари НН» объяснил, почему не хочет получить паспорт России

    Карич из «Пари НН» объяснил, почему не хочет получить паспорт России

    Защитник «Пари НН» Свен Карич не претендует на паспорт России.

    – Можете представить, что проведете остаток карьеры в России и закончите карьеру здесь?

    – Да, мог бы играть в России до конца карьеры, если будут определенные условия.

    – Хотели бы получить российский паспорт?

    – Нет. Мне нравится быть словенцем.

    – У вас в перспективе может быть два гражданства и отсутствие статуса легионера.

    – В данный момент вообще не думаю о таких вещах. Мне важен только футбол, возможность показать себя. Да и сложно получить гражданство, если ты не играл в России много лет. Сперва нужно задержаться тут подольше, а там уже посмотрим.

    • 26-летний игрок в России с сентября.
    • Карич стоит 500 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Свена 6 матчей, гол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.11.2024 13:15
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