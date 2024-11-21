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    Газзаев сравнил админресурс «Зенита» и других клубов

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что лучшим тренером страны является Сергей Семак, который умело управляет игроками «Зенита».

    – Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку – 48. Это для тренера расцвет?

    – Семак – прекрасный тренер. Он в прошлом году взял все титулы, но почему-то лучшим тренером страны выбрали Личку. На второе место поставили Ивича, который даже сезон в «Краснодаре» не завершил. Третий – Карпин. Разве это правильно? Я к вашим коллегам-журналистам обращаюсь.

    – Люди предполагают, что в «Зените» есть административный ресурс, который помогает выигрывать.

    Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше. И поэтому валить все на то, что деньги играют, неправильно.

    Признайте уже, что лучшим тренером сегодня в нашей стране является Семак. Как можно было этих трех ставить? А Семак даже в тройку не попал. Ну, разве это правильно?..

    До Семака у «Зенита» были большие тренеры, но далеко не все у них получалось. Потому что мало, когда у тебя хорошие игроки. Этими игроками надо уметь управлять! И характер должен быть серьезный. Если у тебя хорошее техническое оснащение, тактическая гибкость, а характера нет – нет тренера. Просто его нет.

    • «Зенит» под руководством Семака выиграл последние шесть чемпионатов России.
    • Марцел Личка признан лучшим тренером РПЛ в сезоне-2023/24. Главный тренер «Динамо» стал победителем в соответствующей номинации премии Winline Герои РПЛ. Тренер «Ростова» Валерий Карпин и Владимир Ивич, работавший в «Краснодаре», входили в число номинантов на приз.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    21.11.2024 11:54
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    Комментарии (33)
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    Питерский князь
    1732183385
    Вон у срамтака весь админресурс страны, а в команде собран весь неликвид мира.
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    АлексМак
    1732183924
    верно
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    Литейный 4 (returned)
    1732185985
    Хрюкают про админресурс обычно те кто этим ресурсом пользуется. Вон хряки прошлый сезон с большим отрывом были лидерами по лояльности судей и поставленных в их пользу пенальти. Этот сезон не исключение. Гыгыгы
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    Spartak_forv@
    1732186678
    Прежде,чем задавать Газзаеву вопрос про админресурс,надо было объяснить,что это такое. Сравнивает финансовые возможности Газпрома с любым другим владельцем из числа соперников,считая их равными-смешно
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    Интерес
    1732186807
    Близко к истине.
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    R_a_i_n
    1732187546
    Знатно усами по жопе газовой прошёлся.
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    NewLife
    1732188032
    Ну ка быстро ответь за базар - в чем заключается админ ресурс Спартака?
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    baggio80
    1732188126
    Мели емеля твоя неделя
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    NewLife
    1732188424
    Глупо переводить админ ресурс к финансовым возможностям, как многие дискутируют ниже. Такая подмена понятий выгодна только немытым. Как раз наоборот, админ ресурс это не деньги, а злоупотребление властью в пользу одного клуба, который как раз власти и принадлежит)))
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    Айболид
    1732200216
    Пока что кроме нытья и визгов "гаспромфсёкупил" никакой конкретики .
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