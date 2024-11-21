Газзаев сравнил админресурс «Зенита» и других клубов

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что лучшим тренером страны является Сергей Семак, который умело управляет игроками «Зенита».

– Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку – 48. Это для тренера расцвет?

– Семак – прекрасный тренер. Он в прошлом году взял все титулы, но почему-то лучшим тренером страны выбрали Личку. На второе место поставили Ивича, который даже сезон в «Краснодаре» не завершил. Третий – Карпин. Разве это правильно? Я к вашим коллегам-журналистам обращаюсь.

– Люди предполагают, что в «Зените» есть административный ресурс, который помогает выигрывать.

– Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше. И поэтому валить все на то, что деньги играют, неправильно.

Признайте уже, что лучшим тренером сегодня в нашей стране является Семак. Как можно было этих трех ставить? А Семак даже в тройку не попал. Ну, разве это правильно?..

До Семака у «Зенита» были большие тренеры, но далеко не все у них получалось. Потому что мало, когда у тебя хорошие игроки. Этими игроками надо уметь управлять! И характер должен быть серьезный. Если у тебя хорошее техническое оснащение, тактическая гибкость, а характера нет – нет тренера. Просто его нет.

«Зенит» под руководством Семака выиграл последние шесть чемпионатов России.

Марцел Личка признан лучшим тренером РПЛ в сезоне-2023/24. Главный тренер «Динамо» стал победителем в соответствующей номинации премии Winline Герои РПЛ. Тренер «Ростова» Валерий Карпин и Владимир Ивич, работавший в «Краснодаре», входили в число номинантов на приз.

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