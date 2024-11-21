Назначения судей на матчи 16-го тура РПЛ

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на игры 16-го тура РПЛ. Встречу «Спартак» – «Локомотив» рассудит бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Полный список назначений представлен ниже.

22 ноября (пятница)

«Рубин» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Семeнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко.

23 ноября (суббота)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

24 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Факел» – «Динамо»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Пари НН» – «Динамо Мх»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Александр Гончар.

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