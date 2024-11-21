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    Назначения судей на матчи 16-го тура РПЛ

    РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на игры 16-го тура РПЛ. Встречу «Спартак» – «Локомотив» рассудит бригада во главе с Кириллом Левниковым.

    Полный список назначений представлен ниже.

    22 ноября (пятница)

    «Рубин» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Семeнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко.

    23 ноября (суббота)

    «Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

    ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Химки» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

    «Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

    24 ноября (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

    «Факел» – «Динамо»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Пари НН» – «Динамо Мх»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Александр Гончар.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    21.11.2024 11:32
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    Комментарии (8)
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    andr2112
    1732178706
    Посмотрим, что Карась свистящий нам готовит)))
    Ответить
    Дубина
    1732178986
    Опять на Спартак прогазпромовского клоуна ставят!!!
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1732186139
    Опять карась хряковский? Сколько можно калечит игроков?
    Ответить
    NewLife
    1732188523
    Ой как странно: слова карась и Зенит неразлучны, к чему бы это ?
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