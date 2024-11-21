Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Газзаев назвал двух любимых комментаторов «Матч ТВ»

    Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев выделил любимых российских комментаторов.

    – Еще одна тема последних дней. Валерий Карпин раскритиковал телекомментаторов. А как вы относитесь к ним? Вы выключаете звук, когда смотрите трансляцию?

    – Работа комментатора – это большое искусство актера. Они должны на протяжении двух часов удерживать внимание, восхищаться комбинациями, забитыми голами, заражать эмоциями… Хорошо помню Николая Николаевича Озерова, которого любили все спортсмены любого вида спорта. Или Котэ Махарадзе. Один был народный артист Советского Союза, другой был народный артист Грузинской ССР.

    Комментатор – это прежде всего актерское искусство. Но давать оценку футболистам, тренерам? Нет. Футболистам должны давать оценку исключительно тренеры и специалисты. А тренерам должны давать оценку руководители, которые приглашают их на работу. Так что с этой частью высказываний Карпина я согласен.

    – У вас есть сейчас любимые комментаторы?

    Георгий Черданцев и Константин Генич. У них эмоции присутствуют и хорошие репортажи.

    • Черданцева накануне признали журналистом года в России.
    • Генич – лучший комментатор прошлого сезона РПЛ.
    • Оба работают на «Матч ТВ» со дня основания.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Черданцев раскритиковал «Спартак»: «Аморально для всего российского футбола» 32
    Черданцев: «Сборная России забила мало футбольных голов Брунею и Сирии»
    В России определили лучшего спортивного журналиста года – это комментатор «Матч ТВ» 19
    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2024 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1732174246
    Два прогазпромовских дятла((((
    Ответить
    ilich55
    1732176742
    Валера приврал. Н.Н.Озеров не был народным артистом Советского Союза. РСФСР был.
    Ответить
    The only one
    1732185275
    Газзаев лижет, лижет, лижет. Со смаком и оттяжкой. Неплохой был футболист. И что с ним стало...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1732185578
    Какой сам, такие и любимые телеболтуны, особенно чердакЦев
    Ответить
    Интерес
    1732187194
    Фу-у-у-ууууууууууууууууууу...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 