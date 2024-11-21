Газзаев назвал двух любимых комментаторов «Матч ТВ»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев выделил любимых российских комментаторов.

– Еще одна тема последних дней. Валерий Карпин раскритиковал телекомментаторов. А как вы относитесь к ним? Вы выключаете звук, когда смотрите трансляцию?

– Работа комментатора – это большое искусство актера. Они должны на протяжении двух часов удерживать внимание, восхищаться комбинациями, забитыми голами, заражать эмоциями… Хорошо помню Николая Николаевича Озерова, которого любили все спортсмены любого вида спорта. Или Котэ Махарадзе. Один был народный артист Советского Союза, другой был народный артист Грузинской ССР.

Комментатор – это прежде всего актерское искусство. Но давать оценку футболистам, тренерам? Нет. Футболистам должны давать оценку исключительно тренеры и специалисты. А тренерам должны давать оценку руководители, которые приглашают их на работу. Так что с этой частью высказываний Карпина я согласен.

– У вас есть сейчас любимые комментаторы?

– Георгий Черданцев и Константин Генич. У них эмоции присутствуют и хорошие репортажи.

Черданцева накануне признали журналистом года в России.

Генич – лучший комментатор прошлого сезона РПЛ.

Оба работают на «Матч ТВ» со дня основания.

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