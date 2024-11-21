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    • КДК РФС вынес наказание для спартаковца Рябчука за удаление в кубковом матче с «Ростовом»

    КДК РФС вынес наказание для спартаковца Рябчука за удаление в кубковом матче с «Ростовом»

    Стал известен срок дисквалификации левого защитника «Спартака» Олега Рябчука.

    • Футболиста удалили в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Ростова» (0:1).
    • Он получил красную карточку на 86-й минуте за грубую игру.
    • Рябчук въехал шипами в ногу Ивана Комарова.

    «Мы дождались Рябчука, он был в сборной Молдавии. Рассмотрели его удаление в матче с «Ростовом». Он сам лично присутствовал на заседании.

    Посмотрели видео, послушали его, он полностью согласен с тем, что нарушал правила. Он не успел выполнить технический прием и попал в ногу сопернику.

    Мы учли, что у него не было санкций, учли все положительные качества: извинился перед соперником, не было травмы.

    Рябчук дисквалифицирован на два матча, один из них условный. Испытательный срок – год«, – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 18:00
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    Комментарии (6)
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    Питерский князь
    1732203070
    Для мясных одно наказание - кастрация!
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    Янвapь 69
    1732204981
    Куда ни кинь, везде свини главные фигуранты криминальных новостей
    Ответить
    NewLife
    1732206632
    Вот посмотрим, когда какой-нибудь немытый получит красную, его также "ласково" накажут, в потом поговорим об админ ресурсе с теми, у кого одна извилина и то больная.
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    WE ARE FOR PETER
    1732207913
    Маловато свинтосу дали
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    Литейный 4 (returned)
    1732208632
    Грязно играет срамтак! Гыгыгы
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