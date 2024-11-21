КДК РФС вынес наказание для спартаковца Рябчука за удаление в кубковом матче с «Ростовом»

Стал известен срок дисквалификации левого защитника «Спартака» Олега Рябчука.

Футболиста удалили в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Ростова» (0:1).

Он получил красную карточку на 86-й минуте за грубую игру.

Рябчук въехал шипами в ногу Ивана Комарова.

«Мы дождались Рябчука, он был в сборной Молдавии. Рассмотрели его удаление в матче с «Ростовом». Он сам лично присутствовал на заседании.

Посмотрели видео, послушали его, он полностью согласен с тем, что нарушал правила. Он не успел выполнить технический прием и попал в ногу сопернику.

Мы учли, что у него не было санкций, учли все положительные качества: извинился перед соперником, не было травмы.

Рябчук дисквалифицирован на два матча, один из них условный. Испытательный срок – год«, – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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