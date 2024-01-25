Форвард «Локомотива» Педро Габриэл продолжит карьеру в Бразилии

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл арендован до конца 2024 года бразильским «Сантосом».
«Желаем нашему футболисту успехов в новом клубе и постоянной игровой практики», – говорится в сообщении «Локомотива».
«Сантос» по итогам прошлого чемпионата Бразилии вылетел в Серию B.
- Педриньо выступал за «Локомотив» только во второй половине 2022 года.
- В 2023-м он также играл на правах аренды в Бразилии: сначала в «Сан-Паулу», а затем в «Америке Минейро».
- Контракт игрока с московской командой рассчитан до лета 2026 года.