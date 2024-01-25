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    • Форвард «Локомотива» Педро Габриэл продолжит карьеру в Бразилии

    Форвард «Локомотива» Педро Габриэл продолжит карьеру в Бразилии

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл арендован до конца 2024 года бразильским «Сантосом».

    «Желаем нашему футболисту успехов в новом клубе и постоянной игровой практики», – говорится в сообщении «Локомотива».

    «Сантос» по итогам прошлого чемпионата Бразилии вылетел в Серию B.

    • Педриньо выступал за «Локомотив» только во второй половине 2022 года.
    • В 2023-м он также играл на правах аренды в Бразилии: сначала в «Сан-Паулу», а затем в «Америке Минейро».
    • Контракт игрока с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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