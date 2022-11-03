Агент заявил, что Педро Габриэл обеспокоен положением «Локомотива»

Луис Фернандо Гарсия, агент футболиста «Локомотива» Педро Габриэля

«Игровое время Педро? Я не буду комментировать это. Что нужно улучшить, чтобы получать больше игрового времени? Это вопрос к тренеру. Думаю, в «Локомотиве» Педро чувствует себя хорошо.

Положение «Локомотива»? Это беспокоит каждого игрока. Наверняка Педро может помочь Локомотиву выбраться из этой сложной ситуации», — сказал Гарсия.

Команда после 15 туров РПЛ идет на 14-м месте в таблице (зона стыков).

«Локо» должен возглавить Михаил Галактионов.

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