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    Агент заявил, что Педро Габриэл обеспокоен положением «Локомотива»

    Луис Фернандо Гарсия, агент футболиста «Локомотива» Педро Габриэля

    «Игровое время Педро? Я не буду комментировать это. Что нужно улучшить, чтобы получать больше игрового времени? Это вопрос к тренеру. Думаю, в «Локомотиве» Педро чувствует себя хорошо.

    Положение «Локомотива»? Это беспокоит каждого игрока. Наверняка Педро может помочь Локомотиву выбраться из этой сложной ситуации», — сказал Гарсия.

    • Команда после 15 туров РПЛ идет на 14-м месте в таблице (зона стыков).
    • «Локо» должен возглавить Михаил Галактионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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