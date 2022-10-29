Педриньо назвал самого серьезного игрока «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, ответил на вопросы о своих одноклубниках.

– Меня хорошо приняли в «Локомотиве». Из-за того, что не знаю русского, я не очень понимаю, что творится вокруг меня, но видно, что команда сплочена: ребята поддерживают друг друга и много шутят.

Самые веселые Мара [Марадишвили] и Живоглядов. Конечно, есть игроки, которые меня много троллят и пытаются постоянно задеть. Но я понимаю, что это все по-доброму.

Ближе всех я общаюсь с Гилерме. Маринато очень помог мне освоиться в «Локомотиве». Он часто переводит мне установки тренера. Я восхищаюсь его русским языком. Еще дружу с Фассоном и Митаем.

– Марадишвили и Живоглядов – самые веселые. А кто самый серьезный?

– Тин [Едвай]. Он брутал, всегда очень строгий.