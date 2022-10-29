Педриньо рассказал, как его называют партнеры по «Локомотиву»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, ответил на вопросы о своем прозвище.
– Про прозвище. Тебя удивил тот ажиотаж, который был вызван вокруг этого всего?
– Если честно – очень. Для меня это была элементарная вещь. Я был удивлен, что в России это вызвало такой ажиотаж.
До приезда в Россию у меня на майке всегда было написано Педриньо. Сейчас – Педро Габриэл. И знаешь, мне это даже больше нравится.
Я как-то привык. Звучит неплохо. Иногда я скучаю по Педриньо, это прозвище напоминает мне о хорошем периоде в бразильской карьере.
– Ты же в курсе, что Педриньо – не значит дословно гей по-русски. Может, возьмешь обратно?
– Я слышал, что Педриньо имеет какое-то отношение к ЛГБТ-сообществу. Ты, наверное, первый кто сказал мне, что это не так (смеется).
Если так, то я не против вернуть Педриньо себе на футболку. Но Педро Габриэл мне тоже нравится – можно сказать, что это мое русское имя (смеется).
– Как, кстати, тебя называют в команде?
– Русские игроки называют меня и Педриньо, и Педро. Мои бразильские друзья, которые живут в Москве, по старой памяти называют меня только Педриньо.
- «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
- Контракт с ним рассчитан на 4 года.
- Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.