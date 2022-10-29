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  • Педриньо рассказал, как его называют партнеры по «Локомотиву»

Педриньо рассказал, как его называют партнеры по «Локомотиву»

29 октября 2022, 12:51
3

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, ответил на вопросы о своем прозвище.

– Про прозвище. Тебя удивил тот ажиотаж, который был вызван вокруг этого всего?

– Если честно – очень. Для меня это была элементарная вещь. Я был удивлен, что в России это вызвало такой ажиотаж.

До приезда в Россию у меня на майке всегда было написано Педриньо. Сейчас – Педро Габриэл. И знаешь, мне это даже больше нравится.

Я как-то привык. Звучит неплохо. Иногда я скучаю по Педриньо, это прозвище напоминает мне о хорошем периоде в бразильской карьере.

– Ты же в курсе, что Педриньо – не значит дословно гей по-русски. Может, возьмешь обратно?

– Я слышал, что Педриньо имеет какое-то отношение к ЛГБТ-сообществу. Ты, наверное, первый кто сказал мне, что это не так (смеется).

Если так, то я не против вернуть Педриньо себе на футболку. Но Педро Габриэл мне тоже нравится – можно сказать, что это мое русское имя (смеется).

– Как, кстати, тебя называют в команде?

– Русские игроки называют меня и Педриньо, и Педро. Мои бразильские друзья, которые живут в Москве, по старой памяти называют меня только Педриньо.

  • «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
  • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
  • Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Педро Габриэл
Комментарии (3)
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Эном айс
1667038107
Мужик-то, видно, неплохой. Сойдёмся на Петре Гавриловиче.)
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Теркчанин
1667040023
Надо бы прикупить к нему Дзюбиньо)))
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alex1951
1667051566
Случилось Великое Горе)))) Часа четыре назад ,с иронизировал на тему фамилии ....дриньо... Так модо рретаторы ,покрыли ******** звездами его фамилиё... Далее,во второй раз.Вот видишь ,даже ФИО твоэ низзя... А потом и вовсе наш ,крик души,развели в кислоте.....демократия..
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