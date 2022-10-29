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    Педриньо рассказал, как его называют партнеры по «Локомотиву»

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, ответил на вопросы о своем прозвище.

    – Про прозвище. Тебя удивил тот ажиотаж, который был вызван вокруг этого всего?

    – Если честно – очень. Для меня это была элементарная вещь. Я был удивлен, что в России это вызвало такой ажиотаж.

    До приезда в Россию у меня на майке всегда было написано Педриньо. Сейчас – Педро Габриэл. И знаешь, мне это даже больше нравится.

    Я как-то привык. Звучит неплохо. Иногда я скучаю по Педриньо, это прозвище напоминает мне о хорошем периоде в бразильской карьере.

    – Ты же в курсе, что Педриньо – не значит дословно гей по-русски. Может, возьмешь обратно?

    – Я слышал, что Педриньо имеет какое-то отношение к ЛГБТ-сообществу. Ты, наверное, первый кто сказал мне, что это не так (смеется).

    Если так, то я не против вернуть Педриньо себе на футболку. Но Педро Габриэл мне тоже нравится – можно сказать, что это мое русское имя (смеется).

    – Как, кстати, тебя называют в команде?

    – Русские игроки называют меня и Педриньо, и Педро. Мои бразильские друзья, которые живут в Москве, по старой памяти называют меня только Педриньо.

    • «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
    • Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      reownrew 4 минуты назад

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      Рейтинг: +3933

      Питерский князь 1 час назад

      Рваная жопа.
      По фамилии не понятно сразу?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +430

      Эном айс > Питерский князь 9 минут назад

      Что началось-то опять, Ваше сиятельство? Имейте совесть,а вместе с ней и язык литературный, соответствующий положению в обществе.
      ---------------------------харэ бухать средь бела дня)

      Питерский князь Persona_non_Grata 24 октября, 19:33
      Да, извини за вчера. Перебрал.

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      Рейтинг: +228

      Теркчанин 1 час назад

      Надо бы прикупить к нему Дзюбиньо)))

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      Рейтинг: +430

      Эном айс 1 час назад

      Мужик-то, видно, неплохой. Сойдёмся на Петре Гавриловиче.)

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