Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стала известа сумма, за которую «Сан-Паулу» может выкупить Педриньо у «Локомотива»

    «Сан-Паулу» арендовал нападающего Педро Габриэла у «Локомотива».

    По информации Globo, бразильский клуб сможет выкупить 23-летнего футболиста за 4 миллиона евро.

    • «Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.
    • Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
    • В ноябре сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с основной командой «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Булыкин: «Педриньо могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке»
    «Локомотив» будет платить большую часть зарплаты Педриньо в «Сан-Паулу» 2
    Агент Педриньо прокомментировал переход бразильца из «Локомотива» в «Сан-Паулу» 1
    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:57
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11