Стала известа сумма, за которую «Сан-Паулу» может выкупить Педриньо у «Локомотива»

«Сан-Паулу» арендовал нападающего Педро Габриэла у «Локомотива».
По информации Globo, бразильский клуб сможет выкупить 23-летнего футболиста за 4 миллиона евро.
- «Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.
- Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
- В ноябре сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с основной командой «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом.
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Источник: Globo