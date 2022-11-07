«Локомотив» отстранил Педриньо от тренировок с основой (Metaratings)

У нападающего «Локомотива» Педро Габриэла возникли разногласия с тренерским штабом.

В связи с этим 22-летнего футболиста отстранили от работы с основным составом.

Непопадание в заявку на матч с «Уралом» (2:2) – одна из воспитательных мер в отношении бразильца.

В сентябре «Локо» купил Габриэла за 3,5 миллиона евро.

Контракт с ним рассчитан на 4 года.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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