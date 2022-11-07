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    «Локомотив» отстранил Педриньо от тренировок с основой (Metaratings)

    У нападающего «Локомотива» Педро Габриэла возникли разногласия с тренерским штабом.

    В связи с этим 22-летнего футболиста отстранили от работы с основным составом.

    Непопадание в заявку на матч с «Уралом» (2:2) – одна из воспитательных мер в отношении бразильца.

    • В сентябре «Локо» купил Габриэла за 3,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7110

      Беспонтий 1 час назад

      пётр гаврилыч зажёг не по детски..
      "по шпалам, домой, по привычке"

      2
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      Рейтинг: +6042

      Красногорск_Фан 1 час назад

      А кто у нас нынче тренерский штаб? Меняются так часто что не успеваю запомнить. Напоминает очередь к замочной скважине в женской бане. зато теперь понты можно кидать. Мол у нас за 4 ляма евро сидят на лавке )) Газпром какой такой газпром ))

      0
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      Рейтинг: +15

      Slavan52 1 час назад

      Что тоже в Ахмат собрался?

      1
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      Рейтинг: +17696

      Cleaner > Slavan52 1 час назад

      Ахмат - чемпион!

      0
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      Рейтинг: +548

      Октавиус > Slavan52 40 минут назад

      с такой фамилией в Ахмат вряд ли возьмут)

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