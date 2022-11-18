Баринов – о Педриньо: «Человек без желания. У него постоянно что‑то болит – то зуб, то ухо, то нос»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об одноклубнике Педро Габриэле.

– Педро Габриэл перестал попадать в состав «Локо» сразу после ухода Томаса Цорна. Совпадение?

– Думаю, Томас, когда приводил ребят, имел договоренность об игровом времени. Может быть, им говорили: «Вы будете играть вне зависимости от того, как тренируетесь». Пришли другие специалисты. Они видят, что человек без желания. С чего он должен играть?

– Это один из тех людей, о которых ты говорил после «Торпедо»?

– Не буду проходиться по фамилиям, но вы разбирающиеся люди в футболе, вы сами можете разобраться. Я нахожусь каждый день в тренировочном процессе, я все это вижу. Мне нет смысла называть фамилии.

Опять же, был бы здесь Стас Магкеев, он бы так не сказал. Я его уже предупредил, что буду упоминать при любой возможности.

– А в команде Педро Габриэла как называют?

– Да просто Педро.

– Вся история с запретом писать на футболке «Педриньо» – утка?

– Слушайте, впервые об этом услышал уже в интернете, у нас в команде даже разговоров таких не было. Ну Педриньо и Педриньо. Я вообще даже не думал об этом.

– Ранее были новости, что он не тренируется с основной командой. Это так?

– Он тренируется индивидуально, а остальные детали я не буду рассказывать.

– Это отстранение?

– Не могу сказать.

– Но это не связано с травмой?

– Ну, у него постоянно что‑то болит. То зуб, то ухо, то нос.

Педриньо не было в заявке накануне на матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Контракт Педриньо действует до 2026 года.

Игрок куплен в последнее трансферное окно у «Брагантино» за 3,5 миллиона евро.

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