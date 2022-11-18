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    Баринов – о Педриньо: «Человек без желания. У него постоянно что‑то болит – то зуб, то ухо, то нос»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об одноклубнике Педро Габриэле.

    – Педро Габриэл перестал попадать в состав «Локо» сразу после ухода Томаса Цорна. Совпадение?

    – Думаю, Томас, когда приводил ребят, имел договоренность об игровом времени. Может быть, им говорили: «Вы будете играть вне зависимости от того, как тренируетесь». Пришли другие специалисты. Они видят, что человек без желания. С чего он должен играть?

    – Это один из тех людей, о которых ты говорил после «Торпедо»?

    – Не буду проходиться по фамилиям, но вы разбирающиеся люди в футболе, вы сами можете разобраться. Я нахожусь каждый день в тренировочном процессе, я все это вижу. Мне нет смысла называть фамилии.

    Опять же, был бы здесь Стас Магкеев, он бы так не сказал. Я его уже предупредил, что буду упоминать при любой возможности.

    – А в команде Педро Габриэла как называют?

    – Да просто Педро.

    – Вся история с запретом писать на футболке «Педриньо» – утка?

    – Слушайте, впервые об этом услышал уже в интернете, у нас в команде даже разговоров таких не было. Ну Педриньо и Педриньо. Я вообще даже не думал об этом.

    – Ранее были новости, что он не тренируется с основной командой. Это так?

    – Он тренируется индивидуально, а остальные детали я не буду рассказывать.

    – Это отстранение?

    – Не могу сказать.

    – Но это не связано с травмой?

    – Ну, у него постоянно что‑то болит. То зуб, то ухо, то нос.

    • Педриньо не было в заявке накануне на матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
    • Контракт Педриньо действует до 2026 года.
    • Игрок куплен в последнее трансферное окно у «Брагантино» за 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16461

      Fusballer 45 минут назад

      Бразилы они такие)))

      0
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      Рейтинг: +897

      Эном айс 1 час назад

      Зато язык не болит, как у Барина..

      1
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      Рейтинг: +346

      НикКин 2 часа назад

      Да у вас вся команда как амебы по полю ходите молчал бы

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      Рейтинг: +50958

      MaxRnD 2 часа назад

      Шланг на окладе ?

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      Рейтинг: +96

      odessakmv 2 часа назад

      интересно, что в заголовке и в тексте типа интервью ******** писать можно, а в комментах низззя....

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      Рейтинг: +96

      odessakmv 2 часа назад

      у **** иньо болит пердиньо

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      Рейтинг: +8241

      vladik12 3 часа назад

      То пятка, наверное.

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