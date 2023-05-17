Галактионов назвал трех футболистов, которые хотят уйти из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, кто покинет московский клуб.
– Что можете сказать о будущем легионеров – Керка, Педриньо и Едвая?
– Они сами выразили желание покинуть «Локомотив», продолжить карьеру в Европе, возможно, так будет и дальше.
- Керк и Едвай находятся в арендах.
- «Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо из‑за подозрений в домашнем насилии.
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Источник: «Матч ТВ»