Галактионов назвал трех футболистов, которые хотят уйти из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, кто покинет московский клуб.

– Что можете сказать о будущем легионеров – Керка, Педриньо и Едвая?

– Они сами выразили желание покинуть «Локомотив», продолжить карьеру в Европе, возможно, так будет и дальше.

Керк и Едвай находятся в арендах.

«Сан-Паулу» расторг контракт с Педриньо из‑за подозрений в домашнем насилии.

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