«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»

«Локомотив» отдал нападающего Педриньо в аренду «Америке Минейро».
«Педриньо продолжит карьеру в «Америке Минейро».
«Локомотив» договорился об аренде до конца 2023 года с возможностью продления до 2024 года. До приезда в Россию он играл за эту команду», – сообщил журналист Фабио Алейшо.
- «Сан-Паулу» досрочно расторг арендное соглашение с Педриньо из-за обвинений в домашнем насилии.
- «Локомотив» купил Педриньо в сентябре 2022 года за 3,5 миллиона евро.
- Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо