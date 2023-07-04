«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»

«Локомотив» отдал нападающего Педриньо в аренду «Америке Минейро».

«Педриньо продолжит карьеру в «Америке Минейро».

«Локомотив» договорился об аренде до конца 2023 года с возможностью продления до 2024 года. До приезда в Россию он играл за эту команду», – сообщил журналист Фабио Алейшо.