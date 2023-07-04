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    • «Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»

    «Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»

    «Локомотив» отдал нападающего Педриньо в аренду «Америке Минейро».

    «Педриньо продолжит карьеру в «Америке Минейро».

    «Локомотив» договорился об аренде до конца 2023 года с возможностью продления до 2024 года. До приезда в Россию он играл за эту команду», – сообщил журналист Фабио Алейшо.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7139

      Красногорск_Фан 57 минут назад

      За 3,5 млн евро можно было что то получше купить крашенного петуха.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20804

      Cleaner 5 часов назад

      Локо, не покупай больше ПЕД РИНЕЙ!

      2
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