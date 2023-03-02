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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игрока «Локомотива» обвинили в домашнем насилии

    Вингер «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, имеет проблемы с законом.

    Бывшая девушка футболиста Аманда Нуньес подала заявление в полицию о домашнем насилии.

    Она обвинила бразильца в нанесении телесных повреждений, а также угрозах и оскорблениях.

    У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были сфотографированы и приобщены к полицейскому расследованию.

    • Зимой «Локо» отдал Педриньо в аренду «Сан-Паулу».
    • Летом клуб заплатил за него 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Globo Esporte

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    02.03.2023 11:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 2 марта, 13:36

      Причём тут Петриньо, неужели не ясно, теперь мода такая на спортсменов жалобы подавать, бабы хотят бабок. Ну и наказать заодно, за то что бабок мало дал.

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      Рейтинг: +705

      Илья Егоров 2 марта, 12:13

      ******** Педро Габриэл

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 2 марта, 12:00

      Вот ведь ******* то... Интересно то, что фамилия этого игрока запикивается точками. Бомбардир, хватит хренью страдать...(((((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart > Cleaner 2 марта, 14:17

      Чисто проверить что с фамилией Хохлов? Замажут или нет...

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