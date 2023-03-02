Игрока «Локомотива» обвинили в домашнем насилии

Вингер «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, имеет проблемы с законом.

Бывшая девушка футболиста Аманда Нуньес подала заявление в полицию о домашнем насилии.

Она обвинила бразильца в нанесении телесных повреждений, а также угрозах и оскорблениях.

У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были сфотографированы и приобщены к полицейскому расследованию.

Зимой «Локо» отдал Педриньо в аренду «Сан-Паулу».

Летом клуб заплатил за него 3,5 миллиона евро.

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