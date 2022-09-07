- 7 сентября 2022
- 15:49 Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
- 12:27 Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо 5
- 09:39 «Локомотив» близок подписанию бразильца Педриньо 16
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- 07:23 Жулио Сезар в последнем официальном матче в карьере сыграл на ноль, его команда победила