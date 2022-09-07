Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Америки Минейро» Педриньо, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Локомотив».
«Я ничего не слышал об интересе к Педриньо. У меня нет информации для вас. У нас сегодня праздник в Бразилии, ничего не могу сказать», – сказал Гарсия.
- 22-летний Педриньо принадлежит «Брагантино», куда должен вернуться по окончании сезона в Бразилии. Именно этот клуб продает игрока.
- В сезоне Серии А у Педриньо 19 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Всю карьеру игрок проводит на родине.
Источник: «Спорт-Экспресс»