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Америка Минейро
Результаты
Америка Минейро - результаты матчей
Белу-Оризонти
Стадион:
Раймундо Сампайо
Сайт:
http://www.americamineiro.com.br/
Тренер:
Вагнер Мансини
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Расписание
Таблица
Бразилия. Серия А. 2023
Бразилия. Серия А. 2022
Бразилия. Серия А. 2021
Бразилия. Серия А. 2018
Бразилия. Серия А. 2016
07.12 | 01:00
Гойас
1 : 0
Америка Минейро
04.12 | 00:30
Америка Минейро
3 : 2
Баия
30.11 | 03:30
Палмейрас
4 : 0
Америка Минейро
27.11 | 00:30
Америка Минейро
0 : 3
Фламенго
13.11 | 00:30
Васко да Гама
2 : 1
Америка Минейро
09.11 | 01:00
Америка Минейро
0 : 3
Коритиба
05.11 | 01:30
Америка Минейро
1 : 1
Атлетико Минейро
02.11 | 01:00
Интернасьонал
1 : 1
Америка Минейро
29.10 | 02:00
Америка Минейро
3 : 4
Гремио
26.10 | 01:00
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
Америка Минейро
23.10 | 00:30
Коринтианс
1 : 1
Америка Минейро
19.10 | 02:00
Америка Минейро
1 : 2
Ботафого
09.10 | 00:30
Форталеза
3 : 2
Америка Минейро
01.10 | 22:00
Крузейро
1 : 1
Америка Минейро
26.09 | 02:00
Америка Минейро
0 : 1
Васко да Гама
20.09 | 03:30
Америка Минейро
0 : 2
Брагантино
16.09 | 02:00
Куяба
2 : 2
Америка Минейро
04.09 | 00:30
Америка Минейро
2 : 0
Сантос
27.08 | 22:00
Америка Минейро
2 : 1
Сан-Паулу
20.08 | 00:30
Флуминенсе
3 : 1
Америка Минейро
13.08 | 22:00
Америка Минейро
0 : 1
Гойас
07.08 | 00:30
Баия
3 : 1
Америка Минейро
30.07 | 22:00
Америка Минейро
1 : 4
Палмейрас
22.07 | 22:00
Фламенго
1 : 1
Америка Минейро
09.07 | 00:30
Коритиба
3 : 1
Америка Минейро
02.07 | 22:00
Атлетико Минейро
2 : 2
Америка Минейро
26.06 | 00:30
Америка Минейро
1 : 2
Интернасьонал
23.06 | 01:00
Гремио
3 : 1
Америка Минейро
11.06 | 17:00
Америка Минейро
2 : 2
Атлетико Паранаэнсе
04.06 | 00:30
Америка Минейро
2 : 0
Коринтианс
29.05 | 01:00
Ботафого
2 : 0
Америка Минейро
21.05 | 00:30
Америка Минейро
2 : 1
Форталеза
15.05 | 00:30
Америка Минейро
0 : 4
Крузейро
11.05 | 01:00
Брагантино
2 : 2
Америка Минейро
07.05 | 17:00
Америка Минейро
1 : 2
Куяба
30.04 | 00:30
Сантос
3 : 2
Америка Минейро
23.04 | 00:30
Сан-Паулу
3 : 0
Америка Минейро
15.04 | 22:00
Америка Минейро
0 : 3
Флуминенсе
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