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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Гойас
Америка Минейро - Гойас: обзор матча 13 августа 2023
Америка Минейро
13.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Гойас
34'
Л. Халтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Гойас
Красная карточка
Д. Борхес
90'
+4
Замена
Матеузиньо
️️️️
Э. Мартинес
89'
85'
Замена
Х. Меритау
️️️️
E. Morelli
84'
Замена
Винисиус
️️️️
Аллано
80'
Желтая карточка
М. Баби
Замена
П. Габриэл
️️️️
Б. Каскардо
66'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Родригиньо
66'
60'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Гильерме
Замена
Эвералдо
️️️️
Л. Кал
46'
Замена
Я. Майдана
️️️️
Эдер
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Халтер
Пас отдал
Гильерме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
1
Матеус Кавичиоли
ВР
6
Марлон Лопес
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
18
Жулио
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
80
Брено Каскардо
ОП
21
Лукас Кал
ОП
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
12
Гильерме
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Америка Минейро
14
Матеус Пасинато
ВР
30
Николас
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
75
Матеус Энрике
ЦП
17
Матеузиньо
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
Гойас
43
Edu
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
30
Бруно Сантос
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кавичиоли
6
Лопес
33
Эдер
18
Жулио
20
Борхес
80
Каскардо
21
Кал
75
Родригиньо
6
Мартинес
16
Але
39
Мастриани
4-2-2-3
2
Магиньо
46
Фариас
5
Халтер
26
Мело
12
Гильерме
40
10
Оливейра
2
Аллано
9
29
Оливейра
23
33
Эдер
2
Майдана
2
Майдана
33
Эдер
6
Мартинес
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
6
Мартинес
21
Кал
37
Эвералдо
37
Эвералдо
21
Кал
80
Каскардо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
80
Каскардо
75
Родригиньо
9
Паулиста
9
Паулиста
75
Родригиньо
40
22
Меритау
22
Меритау
40
12
Гильерме
14
Гуццо
14
Гуццо
12
Гильерме
2
Аллано
7
Винисиус
7
Винисиус
2
Аллано
Остались в запасе
Америка Минейро
Гойас
14
Матеус Пасинато
ВР
30
Николас
ЛЗ
2
Марсиньо
ПЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
30
Николас
ЛЗ
2
Марсиньо
ПЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Америка Минейро - Гойас
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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