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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Америка Минейро
Гойас - Америка Минейро: обзор матча 07 декабря 2023
Гойас
07.12.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Америка Минейро
33'
L. Oyama
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Америка Минейро
87'
Желтая карточка
Б. Каскардо
76'
Замена
️️️️
Жуниньо
Желтая карточка
В. Оливейра
74'
Желтая карточка
E. Simioni
69'
67'
Замена
P.
️️️️
Д. Авелар
57'
Желтая карточка
A.
Замена
M.
️️️️
Л. Халтер
46'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
E. Morelli
46'
Замена
E. Simioni
️️️️
Гильерме
46'
ГОЛ! 1:0!
L. Oyama
Пас отдал
А. Оливейра
33'
Замена
X.
️️️️
Б. Мело
32'
20'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
Л. Кал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
5
Luís Oyama
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
12
Гильерме
АП
10
Андерсон Оливейра
АП
17
Pedro Junqueira
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Америка Минейро
12
Йори
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Жулио
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
8
Жуниньо
ОП
21
Лукас Кал
ОП
75
Родригиньо
ЦП
16
Але
АП
77
Adyson
ЦФ
78
Ренато Маркес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Гойас
29
Ezequiel
ВР
28
Xavier
ЦЗ
14
Mina
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
30
Halerrandrio
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
36
Eduardo Simioni
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Америка Минейро
29
Washington Aguerre
ВР
74
Samuel
ЦЗ
71
Jonathan Alecxander
ЦЗ
29
Paulinho
ЦЗ
70
Рафаэл Барселош
ОП
80
Брено Каскардо
ОП
15
Kauã Diniz
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
4-2-2-3
26
Мело
5
Халтер
43
2
Магиньо
5
40
10
Оливейра
12
Гильерме
29
Оливейра
23
17
4-2-1-1-2
12
Йори
20
Борхес
18
Жулио
33
Эдер
22
Авелар
8
Жуниньо
21
Кал
75
Родригиньо
16
Але
78
Маркес
77
26
Мело
28
28
26
Мело
5
Халтер
14
14
5
Халтер
40
30
30
40
12
Гильерме
36
36
12
Гильерме
22
Авелар
29
29
22
Авелар
21
Кал
80
Каскардо
80
Каскардо
21
Кал
Остались в запасе
Гойас
Америка Минейро
29
Ezequiel
ВР
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
30
Halerrandrio
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
29
Washington Aguerre
ВР
74
Samuel
ЦЗ
71
Jonathan Alecxander
ЦЗ
70
Рафаэл Барселош
ОП
15
Kauã Diniz
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
29
Ezequiel
ВР
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
30
Halerrandrio
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Остались в запасе
29
Washington Aguerre
ВР
74
Samuel
ЦЗ
71
Jonathan Alecxander
ЦЗ
70
Рафаэл Барселош
ОП
15
Kauã Diniz
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Гойас - Америка Минейро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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