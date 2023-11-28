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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Крузейро
Гойас - Крузейро: обзор матча 28 ноября 2023
Гойас
28.11.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Крузейро
Желтая карточка
A.
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Пайшао
86'
Желтая карточка
Марлон
78'
Замена
Ж. Марсело
️️️️
Нерис
Замена
B. Herculano
️️️️
Винисиус
75'
Замена
P. Junqueira
️️️️
Гильерме
75'
Замена
А. Оливейра
️️️️
J. Palacios
75'
63'
Замена
R. Elias
️️️️
Уэсли
Замена
A.
️️️️
М. Баби
56'
Желтая карточка
Магиньо
46'
Желтая карточка
Б. Мело
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
L. Oyama
️️️️
Х. Меритау
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
2
Магиньо
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
22
Хигор Меритау
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
12
Гильерме
АП
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
25
Ian Luccas
ЦП
10
Матеус Витал
АП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Пауло Аутуори
Гойас
43
Edu
ЦЗ
14
Mina
ЦЗ
28
Xavier
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
9
Rafael Elias
ЦФ
7
Luis Fernando
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
4-2-2-3
26
Мело
2
Диего
5
Халтер
2
Магиньо
22
Меритау
20
7
Винисиус
12
Гильерме
17
Баби
29
Оливейра
23
4-1-1-3-1
1
Кабрал
12
Вилльям
77
Нерис
4
Кастан
23
Марлон
36
Машадо
25
21
Уэсли
10
Перейра
9
Родригес
10
Витал
22
Меритау
5
5
22
Меритау
20
10
Оливейра
10
Оливейра
20
12
Гильерме
17
17
12
Гильерме
17
Баби
22
22
17
Баби
7
Винисиус
9
9
7
Винисиус
77
Нерис
43
Марсело
43
Марсело
77
Нерис
21
Уэсли
9
9
21
Уэсли
Остались в запасе
Гойас
Крузейро
43
Edu
ЦЗ
14
Mina
ЦЗ
28
Xavier
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
7
Luis Fernando
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
14
Mina
ЦЗ
28
Xavier
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
7
Luis Fernando
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Гойас - Крузейро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Estádio da Serrinha, Goiania
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Гойас
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