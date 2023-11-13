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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Гойас
Атлетико Минейро - Гойас: обзор матча 13 ноября 2023
Атлетико Минейро
13.11.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Гойас
41'
Халк (П)
70'
Г. Арана
89'
V. Rodrigues
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Гойас
Замена
Ревер
️️️️
Халк
90'
+5
89'
ГОЛ! 2:1!
V. Rodrigues
Замена
Эденилсон
️️️️
И. Гомес
88'
Замена
Патрик
️️️️
Рубенс
88'
78'
Желтая карточка
E. Morelli
ГОЛ! 2:0!
Г. Арана
Пас отдал
Халк
70'
64'
Замена
Диего
️️️️
Сидимар
64'
Замена
J. Palacios
️️️️
В. Оливейра
Замена
Жемерсон
️️️️
Паулиньо
56'
Красная карточка
И. Рабельо
55'
46'
Замена
Винисиус
️️️️
Р. Гуццо
46'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
А. Оливейра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Халк
41'
31'
Желтая карточка
Л. Халтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
(К)
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
35
Pedro Ataíde
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Гойас
29
Ezequiel
ВР
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Julián Palacios
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
3-3-1-3
31
Мендес
3
Лемос
21
Рабельо
13
Арана
8
Рубенс
94
Отавио
20
Саравия
17
Гомес
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Халк
4-2-2-3
2
Магиньо
5
Халтер
4
Сидимар
26
Мело
40
14
Гуццо
10
Оливейра
2
Аллано
29
Оливейра
17
Баби
23
7
Халк
4
Ревер
4
Ревер
7
Халк
10
Паулиньо
21
Жемерсон
21
Жемерсон
10
Паулиньо
8
Рубенс
8
Патрик
8
Патрик
8
Рубенс
17
Гомес
88
Эденилсон
88
Эденилсон
17
Гомес
4
Сидимар
2
Диего
2
Диего
4
Сидимар
29
Оливейра
20
20
29
Оливейра
10
Оливейра
30
30
10
Оливейра
14
Гуццо
7
Винисиус
7
Винисиус
14
Гуццо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Гойас
1
Gabriel Delfim
ВР
27
Paulo Vitor
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
35
Pedro Ataíde
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
29
Ezequiel
ВР
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
27
Paulo Vitor
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
35
Pedro Ataíde
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Остались в запасе
29
Ezequiel
ВР
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Атлетико Минейро - Гойас
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
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