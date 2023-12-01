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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Гойас
Гремио - Гойас: обзор матча 01 декабря 2023
Гремио
01.12.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Гойас
50'
Феррейра
56'
Ф. Кристальдо
28'
E. Morelli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Гойас
80'
Замена
А. Оливейра
️️️️
L. Oyama
79'
Замена
E.
️️️️
Гильерме
75'
Желтая карточка
A.
Замена
Натан
️️️️
Ф. Кристальдо
73'
Желтая карточка
Г. Мартинс
67'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кристальдо
56'
56'
Замена
A.
️️️️
J. Palacios
55'
Замена
B. Herculano
️️️️
Винисиус
ГОЛ! 1:1!
Феррейра
Пас отдал
Л. Суарес
50'
48'
Желтая карточка
J. Palacios
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Ф. Карбальо
46'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Фабио
46'
Желтая карточка
Ф. Карбальо
38'
Замена
Феррейра
️️️️
Э. Галдино
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
E. Morelli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
97
Caíque
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
12
Гильерме
АП
23
Tadeu
(К)
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
66
Куябано
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
7
Луан
АП
7
Андре
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Гойас
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
4-2-3-1
97
6
Рейналдо
34
Алвес
4
Каннеман
2
Фабио
20
Вилласанти
33
Карбальо
10
Рибейро
19
Кристальдо
17
Галдино
9
Суарес
4-3-2-2
2
Диего
2
Магиньо
5
Халтер
26
Мело
5
20
40
12
Гильерме
7
Винисиус
29
Оливейра
23
33
Карбальо
6
Мартинс
6
Мартинс
33
Карбальо
2
Фабио
6
Виларди
6
Виларди
2
Фабио
19
Кристальдо
14
Натан
14
Натан
19
Кристальдо
17
Галдино
11
Феррейра
11
Феррейра
17
Галдино
12
Гильерме
43
43
12
Гильерме
5
10
Оливейра
10
Оливейра
5
20
22
22
20
7
Винисиус
9
9
7
Винисиус
Остались в запасе
Гремио
Гойас
12
Габриэль Чапеко
ВР
66
Куябано
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
7
Луан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
7
Андре
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
4
Сидимар
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
66
Куябано
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
7
Луан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
7
Андре
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
4
Сидимар
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Гремио - Гойас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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