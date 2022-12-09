- 9 декабря 2022
- 08:56 Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
- 18 августа 2022
- 17:54 В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
- 16:49 ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
- 9 сентября 2021
- 11:19 Фото Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешел в «Гойас». В этом клубе он начинал карьеру 11
- 1 октября 2019
- 07:18 Рушел забил первый гол после авиакатастрофы «Шапекоэнсе». Он – один из трех выживших игроков
- 26 сентября 2016
- 09:07 Экс-игрок ЦСКА Карвальо может завершить карьеру 7
- 29 января 2016
- 21:20 Фото «Вольфсбург» усилился игроком «Гойаса»
- 26 января 2016
- 12:14 «Вольфсбург» интересуется бразильским полузащитником